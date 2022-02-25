Родители учеников вынудили Комитет по образованию проверить организацию питания в школе №499

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Родители учеников вынудили Комитет по образованию проверить организацию питания в школе №499
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Сотрудники Комитета по образованию посетили с проверкой школу №499 Красногвардейского района, сообщил петербургский активист Павел Бойченко в своем Telegram-канале «Пиджак и Фартук». Чиновники отреагировали на интервью общественника с ученицей и ее мамой, рассказавших о проблемах с питанием в учебном заведении.

Напомним, учащихся школы кормит комбинат социального питания «Охта». Девочка рассказала о черной плесени на стенах, невкусной еде и маленьких порциях вторых блюд. Мать школьницы предположила, что сотрудники пищеблока воруют продукты, а также поделилась фотографией нарушений.

Чиновники из Комитета по образованию проверили школу, но результаты инспекции пока не обнародованы. Бойченко сомневается, что это будет сделано и считает проверку показухой. Родители уже рассказали, что перед инспекцией столовую отмыли до блеска, переодели сотрудников в одноразовые халаты, а детям раздали бананы.

«К этой проверке школа навела "марафет", закупила мыло и туалетную бумагу. Однако после ухода проверяющих, средства гигиены пропали. Впрочем, ничего нового», — заявил Бойченко.

Активист отметил и то, что школьная администрация опросила родителей о качестве питания, направив им для заполнения соответствующие анкеты. При этом маму школьницы, рассказавшей Бойченко об имеющихся проблемах, руководство учебного заведения продолжает игнорировать.

«Однако, по ее словам, теперь появилась реальная возможность перевестись в другую школу и не беспокоиться больше за питание дочери или бояться заражения аспергиллезом», — отметил в заключение активист.

 

Происходящее в школе №499 подтверждает эффективность родительского контроля за питанием детей. Об этом говорил президент РФ Владимир Путин, а также экс-глава Управления соцпитания Петербурга Алексей Барабанщиков.

Напомним, бывшего чиновника задержали после скандального интервью, посвященного картелизации и коррумпированности рынка соцпита Северной столицы, а также критики в адрес Смольного и лично губернатора Александра Беглова. Петербургские родители, журналисты и общественники уверены, что глава города избавился от неугодного чиновника, не скрывающего истинного положения дел на рынке школьного питания в городе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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