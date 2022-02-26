Наводнения не будет: петербургская дамба вновь открыта

По сообщению официальных представителей петербургского комплекса защитных сооружений, сегодня утром фарватер Кронштадта вновь открыт для движения судов. Угроза наводнения миновала.

Напомним, что накануне вечером в связи с объявлением второго уровня опасности было принято решение о закрытии всех сооружений. Причиной стала непогода: скорость ветра, поднявшегося в прибрежных районах города, доходила до восемнадцати метров в секунду. Для предотвращения морского нагона затворы дамбы закрыли на двенадцать часов. Помимо этого, в соответствии с распоряжением капитана морского порта Северной столицы, прекратилось движение судов по Кронштадтскому фарватеру.

Представители комплекса отметили, что работа технологического оборудования прошла в штатном режиме, без сбоев. Сегодняшней ночью дамба закрывалась в тридцатый раз, уровень предотвращённого потопа оценивается в +174 сантиметра БС.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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