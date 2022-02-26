Губернатор Петербурга Александр Беглов до сих пор не прокомментировал спецоперацию на Украине, начавшуюся в ночь на 24 февраля.

Глава Петербурга вместе со спикером парламента Александром Бельским 22 февраля дали лишь формальное заявление о признании Россией республик ДНР и ЛНР. В нём говорится, что если человеческие жизни под угрозой, то думать о санкциях, угрозах и обвинениях неуместно. Однако о планах по поводу дальнейших действий с его стороны и чиновников Смольного градоначальник не сообщил.

А меж тем 25 февраля поступила информация о переносе матчей Кубка УЕФА в Париж. Польская авиакомпания LOT прекратила воздушное сообщение с Петербургом, а торговая сеть DNS резко повысила цены на электронику. Горожане опасаются, что последуют и другие реакции на актуальные события.

Многие петербуржцы расценили молчание команды Беглова как боязнь западных санкций, которые затронули многих политиков, бизнесменов, а также могли бы коснуться и губернатора, выскажись он на эту тему.

Вице-губернатор Алексей Корабельников 25 февраля решил вместо главы Петербурга успокоить горожан, опровергнув информацию об опасности для их банковских счетов. Он заверил, что крупные банки были готовы к подобной ситуации. Поэтому никаких обстоятельств, которые повлияли бы на размеренную жизнь обывателей не произошло.

Экспертное сообщество считает, что безмолвие губернатора Беглова в очередной раз показало его в не самом лучшем свете. Ведь именно он должен был первым высказаться и поддержать жителей Петербурга.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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