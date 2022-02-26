Петербуржцы массово жалуются на ужасное состояние дорог 

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Петербуржцы массово жалуются на ужасное состояние дорог 
Санкт-Петербург
Фото: ТГ-канал 1703

Оттепель, которая пришла в Петербург, избавила город не только от гор снега. Вместе с ним «растаял» и асфальт на дорогах. Жители Северной столицы пришли в ужас от качества дорожного покрытия после зимы.

На сегодняшний день на портал «Наш Санкт-Петербург» поступило 2,8 тысячи обращений с жалобами на ямы, выбоины и другие дефекты на трассах города. Горожане отмечают, что такая ситуация грозит безопасности движения и здоровью людей. Однако в комитете по благоустройству решать проблему не спешат. Там практически не занимаются устранением повреждений на дорогах.

Между тем в минувшем 2021 году Петербург получил 1 млрд рублей на его реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорили пресс-службе горадминистрации, а также лично губернатор Александр Беглов. Однако на городских дорогах это не отразилось в лучшую сторону.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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