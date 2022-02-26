Смольный занят дизайном для системы РСО вместо решения мусорной проблемы

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Смольный занят дизайном для системы РСО вместо решения мусорной проблемы
Санкт-Петербург
Фото: ТГ-канал 1703

С 1 января в Петербурге стартовала мусорная реформа. И началась она с многочисленных жалоб простых горожан на неубранный мусор. Несмотря на то, что у Смольного было целых 3 года на подготовку, это время было потрачено впустую.

Проблема встала настолько остро, что грозит перерасти в настоящую экологическую катастрофу. Но администрация губернатора Александра Беглова не стремится решить проблему. Вместо этого она занята выбором внешнего вида контейнеров, мусоровозов и спецодежды дворников.

Начало открытого конкурса на лучшую дизайн-концепцию объявил в пятницу Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга. 

Эксперты уже отмечали, что мусорная реформа потерпела крах еще на стадии разработки, потому что в Смольном полностью отказались от налаженной системы сбора и вывоза мусора, а новую детально не разработали, план мероприятий не согласовали. Поэтому компании-подрядчики не могут качественно выполнять свою работу.

Вместо решения проблемы губернатор Беглов в очередной раз занимается имитацией полезной деятельности, а вместо решения проблемы мусора решается проблема дизайна мусоровозов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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