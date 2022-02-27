Троих жителей Санкт-Петербурга ожидает суд за обналичивание больше, чем 15 000 000 рублей

Валерию Гергиеву, всемирно известному российскому дирижеру, пригрозили увольнением, если он не займет «правильную позицию». Об этом стало известно из
Рамзан Кадыров заявил в своем телеграм-канале о том, что бойцы национальной гвардии Чечни принимают участие в военной операции в Украине. Он также
В ответ на агрессивные высказывания в адрес России со стороны высших лиц стран НАТО Владимир Путин отдал приказ перевести российские силы сдерживания
НАТО не станет ввязываться в вооруженный конфликт с Россией, но военный блок готов оказать Украине военную помощь Об этом сообщил историк, полковник
28 стран будут поставлять вооружение и предоставят военную помощь Украине. Об этом сообщает телеканал Sky News, передает Интерфакс . Информацию о
Россия начала спецоперацию на территории Украины, поскольку вынуждена заботиться о собственной безопасности. Об этом заявил эксперт Бюро
Согласно данным, озвученным сегодня пресс-службой правительства Санкт-Петербурга, с января по февраль спасательные службы провели более пятисот
Вице-губернатор Борис Пиотровский опубликовал в личном телеграм-канале комментарий относительно появившейся информации о решении УЕФА перенести финал
Сотрудники Комитета по образованию посетили с проверкой школу №499 Красногвардейского района, сообщил петербургский активист Павел Бойченко в своем
Чиновники Смольного активно обсуждают события, происходящие на Украине. На фоне этого многие из команды губернатора Петербурга Александра Беглова
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