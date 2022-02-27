Троих жителей Санкт-Петербурга ожидает суд за обналичивание больше, чем 15 000 000 рублей

Злоумышленники не регистрировались и не покупали лицензии на проведение банковских операций.

Пресс-секретарь прокуратуры Северной столицы сообщил, что следователи уже собрали все необходимые доказательства их вины. И теперь трое мужчин пойдут под суд за осуществленные ими незаконные операции со счетами в банках.

По мнению следствия, петербуржцы, не получив лицензию и не пройдя регистрацию для проведения банковских операций, с использованием услуг подставных лиц перебрасывали значительные суммы с одного счета на другой, после чего обналичивали их. За свою преступную деятельность они получали вознаграждение. Благодаря этой схеме злоумышленники смогли снять больше 15 000 000 рублей.

Уголовное дело относительно этих мужчин было направлено для рассмотрения Ленинским районным судом Санкт-Петербурга.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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