Безразличие Смольного продолжает приводить к разрушению зданий Cеверной столицы

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Безразличие Смольного продолжает приводить к разрушению зданий Cеверной столицы
Санкт-Петербург
Фото: кадр репортажа "Невские новости"

Утром 26 февраля произошло обрушение части декоративной колонны по улице Бабушкина 81, А, сообшают "Невские новости" Осколок упал в метре от проходивших по улице женщин.

Из-за бездействия Смольного разрушение исторических зданий в Северной столице происходит регулярно.

В декабре от падения части эркера на 4-й Советской улице пострадали три человека. На следующий день произошло еще 2 схожих инцидента:  обвалился эркер с дома Бака на Кирочной и лепнина на 4-й Советской улице 46/8. Она давно находилась в стадии разрушения.

Проблема сохранения исторических зданий в Петербурге стоит весьма остро. Причина – Смольный постоянно сокращает объемы финансирования на реставрацию зданий, а привлечь инвесторов правительство не может.

Губернатор Александр Беглов абсолютно не озабочен сохранением исторического наследия Петербурга. Из-за подобного отношения город теряет один памятник за другим.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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