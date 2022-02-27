Количество социальных объектов в Петербурге стремительно сокращается. Беглову буквально негде перерезать красную ленту

Накануне Александр Беглов посетил Приморский район. Поездка была рабочая, зачастую в них перерезают красную ленту и открывают новые объекты. Но открывать в Петербурге больше нечего.

За счет адресной инвестиционной программы в Северной столице хотят открыть 50 школ и 80 детских садов. Но это только планы, на деле количество социальных объектов в городе только сокращается.

Беглов регулярно приезжает на еще строящиеся и уже готовые соц. объекты. Среди них детский сад №39. Объект открыли два месяца назад. В том же жилом комплексе «Чистое небо», 1 сентября планируют открыть еще и школу, её градоначальник тоже навестил. А в квартале 56АБ на севере района в жилом комплексе «Орловский парк» хотят возвести совмещенную с детским садом начальную школу.

При всех, казалось бы, радужных планах недостаток социальных объектов в Петербурге составил 159 единиц. Это данные на начало 2021 года. В перечне недостающих объектов: 84 детских сада, 50 школ, 25 амбулаторно-поликлинических учреждений (АПУ). Что парадоксально, к концу прошлого года этот список не сократился, а наоборот пополнился. Дефицит вырос до 170 единиц. Если быть точнее городу не хватает: 87 детских садов, 57 школ, 26 АПУ. Адресная помощь эту проблему никак не решает. А учитывая перспективу с растущими районами до 2023 года, нужна в этих объектах будет только повышаться.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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