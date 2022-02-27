Количество социальных объектов в Петербурге стремительно сокращается. Беглову буквально негде перерезать красную ленту

Валерию Гергиеву, всемирно известному российскому дирижеру, пригрозили увольнением, если он не займет «правильную позицию». Об этом стало известно из
Рамзан Кадыров заявил в своем телеграм-канале о том, что бойцы национальной гвардии Чечни принимают участие в военной операции в Украине. Он также
НАТО не станет ввязываться в вооруженный конфликт с Россией, но военный блок готов оказать Украине военную помощь Об этом сообщил историк, полковник
28 стран будут поставлять вооружение и предоставят военную помощь Украине. Об этом сообщает телеканал Sky News, передает Интерфакс . Информацию о
Россия начала спецоперацию на территории Украины, поскольку вынуждена заботиться о собственной безопасности. Об этом заявил эксперт Бюро
Петербургские предприниматели возмущены ситуацией с уборкой снега и наледи в городе. Коммунальщики Смольного расчищают наледь и сугробы, а подрядные
Провальная «мусорная реформа» губернатора Александра Беглова привела к нашествию крыс, сообщила лидер движения «Колясочники Петербурга» Светлана
За последние сутки специалисты зафиксировали в Петербурге 8 742 инфицированных COVID-19. Несмотря на небольшое понижение показателей, город все равно
Согласно данным, озвученным сегодня пресс-службой правительства Санкт-Петербурга, с января по февраль спасательные службы провели более пятисот
Вице-губернатор Борис Пиотровский опубликовал в личном телеграм-канале комментарий относительно появившейся информации о решении УЕФА перенести финал
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