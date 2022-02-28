Суд Санкт-Петербурга условно наказал обвиняемых в 62-миллионой экономии на налогах

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Суд Санкт-Петербурга условно наказал обвиняемых в 62-миллионой экономии на налогах
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Хозяйка и бухгалтер петербургской туристической фирмы, в результате действий которых в казну не поступило более шестидесяти двух миллионов рублей, отделались условными сроками заключения – сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Следствие установило, что учредительница и генеральный директор фирмы «СПб-Турс» совместно с главным бухгалтером компании скрывали от налоговиков часть выручки, сдавая отчётность, оформленную с использованием упрощённой схемы, уходя таким образом от уплаты НДС. Помимо этого, обвиняемые создали ряд подконтрольных фирм, на счета которых обвиняемые переводили часть основных доходов .

На суде владелица турфирмы с выводами следствия согласилась, признав свою вину. Бухгалтер, в отличие от своей руководительницы, делать этого не стала. Рассмотрев дело по существу, суд приговорил хозяйку компании к четырём годам условного заключения, её подчинённую – к трём. Обеим женщинам назначен испытательный срок в три года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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