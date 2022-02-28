Жители Санкт-Петербурга могут столкнуться с проблемами, оплачивая проезд посредством Google pay и Apple pay

Наблюдаются отказы в работе этих сервисов при оплате услуг как метрополитена, так и наземного транспорта.

По информации, распространенной пресс-секретарем транспортного комитета Северной столицы, сложности при использовании Pay-сервисов для расчетов за проезд возникают на всех видах общественного транспорта. Комтранс рекомендует всем петербуржцам перейти на использование «Подорожника». С его помощью можно спокойно и без проблем рассчитаться за проезд как наземным транспортом, так и подземным.

Оплата услуг посредством «Подорожника» ощутимо дешевле, чем за наличные либо посредством банковской карты. Последние способы дают возможность оплаты исключительно согласно «гостевому тарифу»: за наземные виды транспорта – 60 рублей, а за метрополитен – 65 рублей. Безналичная же форма расчета «Подорожником» обойдется, соответственно, в 40 и 45 рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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