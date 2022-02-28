Жители Санкт-Петербурга могут столкнуться с проблемами, оплачивая проезд посредством Google pay и Apple pay

В ответ на агрессивные высказывания в адрес России со стороны высших лиц стран НАТО Владимир Путин отдал приказ перевести российские силы сдерживания
Об окружении Мариуполя заявил военный корреспондент Олег Блохин. «Первый котел пошел», - написал он. По его словам, вокруг Мариуполя стоят силы
Валерию Гергиеву, всемирно известному российскому дирижеру, пригрозили увольнением, если он не займет «правильную позицию». Об этом стало известно из
Вчера российский президент Владимир Путин распорядился перевести силы стратегического сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Эксперты,
Рамзан Кадыров заявил в своем телеграм-канале о том, что бойцы национальной гвардии Чечни принимают участие в военной операции в Украине. Он также
НАТО не станет ввязываться в вооруженный конфликт с Россией, но военный блок готов оказать Украине военную помощь Об этом сообщил историк, полковник
28 стран будут поставлять вооружение и предоставят военную помощь Украине. Об этом сообщает телеканал Sky News, передает Интерфакс . Информацию о
Россия проводит на территории Украины военную спецоперацию с 24 февраля и российским силам удалось уничтожить военную базу НАТО. Об этом сообщил в
На имущество близких к руководству России «международных олигархов» необходимо наложить арест. Об этом заявил мер Лондона Садик Хан, передает ТАСС .
Оттепель, которая пришла в Петербург, избавила город не только от гор снега. Вместе с ним «растаял» и асфальт на дорогах. Жители Северной столицы
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