Администрация Петербурга слишком поздно согласилась на переговоры с бизнесом

Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым проведут переговоры с бизнесменами по отмене QR-кодов. Предприниматели обращались с этим вопросом в течении полугода, однако чиновники решили пойти на встречу только сейчас.

Переговоры между представителями Смольного и бизнеса запланировано провести 28 февраля. Отмечается, что отмену QR-кодов городские власти согласовали еще на прошлой неделе, но подписание 121 постановления отложили уже непосредственно до встречи с бизнесменами.

Предприниматели просили команду губернатора Александра Беглова о послаблениях с самого начала введения QR-кодов, акцентируя на том, что их прибыль сократилась на 50%, а некоторым и вовсе пришлось закрыться.

Напомним, Александр Беглов ранее предлагал использовать опыт Петербурга по «поддержке» бизнеса в масштабах всей России. Он также сообщал о росте числа предприятий МСП, хотя по факту, в Северной столице наблюдается их отток и даже ликвидация.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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