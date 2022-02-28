Активисты Петербурга выступают против строительства мусороперерабатывающего завода рядом со Всеволожском

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Активисты Петербурга выступают против строительства мусороперерабатывающего завода рядом со Всеволожском
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Общественные деятели и экологи посетили Всеволожск 25 февраля. Целью их визита было обсуждение проекта НЭО по строительству мусороперерабатывающего предприятия на участке бывшего карьера Дубровка в Ленинградской области. Считается, что он будет принимать около 600 тысяч тонн мусора ежегодно.

Однако эксперты думают, что планы по строительству комплекса могут измениться, и на месте Дубровки появится типичный полигон для складирования отходов. Публичные слушания по вопросу строительства начались 22 февраля, сообщил общественник Красимир Врански. Однако местная администрация организовала подачу заявок в неудобное для граждан время, в пятницу днём. Так как в это время большинство людей находятся на работе, то многие были вынуждены брать отгулы, чтобы зарегистрироваться.

«Режим подачи заявлений привязан к работе МФЦ и в объявлениях о слушаниях не указан. Мало того, объявление нам вывесили в нарушение градкодекса – не за семь, как положено, а за пять дней. За что ни возьмись, везде вопросы», - рассказала местная жительница.

Некоторые активисты не разделяют инициативу властей по строительству полигона. Они беспокоятся за местную экологию, так как мусорное предприятие расположится вблизи населённого пункта. Также есть мнение, что чиновники специально назначили неудобное для жителей время подачи заявок, чтобы на слушания пришло как можно меньше людей.

У надзорных органов в сфере природопользования тоже есть замечания к расположению будущего объекта. Сообщается, что этот участок земли относится к категории «защитные леса» и находится в ведомстве Государственного лесного фонда, а значит, ни Смольный, ни правительство Ленобласти не имеют права строить здесь промышленные объекты. Прокуратура уже выяснила, что для строительства есть более подходящее место, например, КПО в Рахье.

Существует мнение, что более положительно на мусорной отрасли и экологии в целом скажется не строительство большого предприятия в Ленобласти, а расположение в черте города компактных предприятий по переработке. Против строительства объекта в Дубровке высказался и руководитель экологической организации «Зеленый фронт» Сергей Виноградов. Он считает, что на предприятии будут перерабатывать лишь малую часть мусора, а большинство просто захоронят.

«Они всего 15 процентов забирают оттуда (пластик, стекло и так далее), из 20 процентов они RDF-топливо образовывают. А дальше у них наступает самое интересное. У них запланировано 60 гектаров площади под полигон, чтобы складировать отходы. Даже если вы хотите RDF вырабатывать, вы должны запроектировать, где вы его будете хранить. Я не вижу этого в проекте. 15 процентов они собираются только вытаскивать из общего объема», - считает эколог.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов докладывал, что проект будет реализован без внушительного вреда для окружающей среды. При этом провал первых этапов мусорной реформы и складирование перевозчиками мусора на нелегальных свалках вызывают у общественности скепсис в отношении заявлений Смольного.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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