В Санкт-Петербурге прошла очередная несанкционированная антивоенная акция

Задержана почти половина всех участников, их ожидают судебные разбирательства.

Акция против войны прошла неподалеку от «Гостиного двора». Это уже шестое подобное собрание. Люди протестуют против проведения специальной военной операции войск Российской Федерации на территории Украины.

Как сообщили представители правоохранительных органов в Санкт-Петербурге, около станции метрополитена «Гостиный двор» собрались протестующие в количестве приблизительно 330 человек. Они заявляли о своем несогласии с политикой федеральных властей по введению военного контингента на территорию сопредельной Украины.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место проведения несанкционированного митинга, задержали 125 его участников и транспортировали их в полицейские участки. Этим людям инкриминируют нарушения закона о митингах. Их в скором времени транспортируют в суды для рассмотрения их дел.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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