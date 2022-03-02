Плохое состояние водоемов Петербурга может привести к экологической катастрофе в городе

Специалисты уже несколько лет указывают на плохое санитарное состояние водоемов Петербурга. Безразличие Смольного к этой проблеме может обернуться экологической катастрофой.

Ситуация с водоемами в Северной столице становится все хуже. Еще в прошлом году специалисты Роспотребнадзора признали все 24 акватории Петербурга непригодными для купания. Исследования воды из Невской губы также показали значительное превышение предельного уровня допустимой концентрации легкоокисляемых органических веществ в двух предоставленных пробах. О самой большой концентрации микропластика в петербургских водоемах также сообщали СМИ.

Все это может отразиться на здоровье горожан. Например, власти Петербурга продемонстрировали безразличие к проблеме и разрешили людям окунуться в водоемы во время крещенских купаний.

Команда губернатора Александра Беглова не впервые игнорирует экологические проблемы города. Петербуржцы массово жалуются на последствия мусорной реформы, из-за которой контейнерные площадки превратились с стихийные свалки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей