Беглов не смог привлечь необходимую сумму на обновление вагонов метро

Военный эксперт Василий Кашин уверен, что украинским летчикам не разрешат использовать военные аэродромы Польши. По его словам, если Варшава
Украина получит от Польши боевые истребители МиГ-29. Об этом сообщила народный депутат Украины Галина Третьякова, заявив, что украинские летчики уже
На территорию Украины начали прибывать добровольцы из разных стран мира. Так, американское издание Vice показало видео, как бывший британский военный
Генштаб ВСУ сообщает о том, что российские корабли Военно-морского флота уже вблизи Одессы. Сейчас Россия проводит на территории Украины специальную
Американские специалисты по кибервойнам приземлились в Варшаве, сообщает Life со ссылкой на собственный источник. В числе тех, кто их встречал, были
В интернете появилась информация об активных перелетах военно-транспортной авиации стран НАТО в Польшу. В течении последних нескольких дней, в Польшу
В ходе военной спецоперации на территории Украины погиб заместитель командующего 41-й общевойсковой армии сухопутных войск РФ генерал-майор Андрей
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о потерях в рядах бойцов в ходе проведения спецоперации на территории Украины. Он также заявил о том, что
О приостановке отгрузок автомобилей в дилерские сети объявили практически все российские дистрибьюторы – сообщают топ-менеджеры «Аларм-моторс» и
В состав украинского иностранного легиона могут войти добровольцы из Японии. Об этом сообщает японская пресса, отмечая, что уже порядка 70
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