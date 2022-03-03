Беглов не смог привлечь необходимую сумму на обновление вагонов метро

Пресс-служба Смольного сообщила 2 марта, что Петербургу выделены средства из федерального бюджета для «масштабного обновления» подвижного состава метрополитена. После встречи главы Северной столицы Александра Беглова с президентом России Владимиром Путиным было подписано распоряжение о выделении 96,9 млрд рублей для закупки 950 вагонов метро. Примечательно, что в 2021 году Петербург запрашивал на эти цели 130 млрд.

Первая причина, по которой Петербург получил на 33 млрд рублей меньше заключается в том, что город не вошел в тройку лидеров по социально-экономическому развитию, заняв лишь пятое место.

Вторая причина – это высокая закредитованность Петербурга, которая в 2032 году превысит установленные бюджетным кодексом лимиты.

«Недополученные» городом 33 млрд свидетельствуют о том, что в Москве не доверяют Беглову. И без того проваленные губернатором снегоуборочная кампания, мусорная реформа и вакцинация от COVID-19 обернулись недофинансированием и, как следствие, тем, что городская инфраструктура не будет улучшаться.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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