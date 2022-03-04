Жители Санкт-Петербурга массово скупают продукцию торговой марки IKEA

Ажиотаж в торговых точках шведского бренда вызван сообщением об их скором закрытии.

Очередиe под магазинами шведской торговой марки IKEA весьма внушительны. Кадры, иллюстрирующие данный ажиотаж, появились в социальных сетях. На них множество покупателей с товаром, сложенным в тележки.

Ранее подобное видео выставили на своих страницах в социальной сети москвичи, которые побывали в столичном ТЦ «Мега Тёплый Стан». По утверждениям очевидцев, покупатели сметают с полок все, включая салфетки.

Интересно, что в оба представительства IKEA, расположенных в Северной столице, в торгово-развлекательных комплексах «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», были направлены предупреждения о заложенных там взрывных устройствах. Туда выезжали и спасатели, и правоохранители, однако, людей эвакуировать не пришлось.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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