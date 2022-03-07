Петербургской больнице Святого Георгия срочно требуются доноры

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Петербургской больнице Святого Георгия срочно требуются доноры
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Медперсонал больницы Святого Георгия обратился к горожанам с просьбой о сдаче крови. Приём начнётся с девятого числа и будет продолжаться ежедневно по будням. Напомним, что с начала этого месяца, после двух лет работы с ковид-больными, основной корпус больницы вновь вернулся к обслуживанию профильных пациентов.

Медучреждению сейчас необходима кровь почти всех групп, за исключением четвёртой положительной – со ссылкой на заместителя руководителя клиники сообщает источник. Желающие сдать кровь могут обращаться непосредственно в больницу на Поклонной горе, отделение переливания крови работает каждый день.

Основной корпус, рассчитанный на приём пятисот семидесяти пациентов, уже работает на приём экстренных больных, а также оказывает плановую медпомощь в областях хирургии, гинекологии, травматологии, урологии, терапии, неврологии и кардиологии. Работает Центр диабетической стопы и хирургической инфекции, возобновлена реабилитация петербуржцев после инсульта, пневмонии и сердечных заболеваний.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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