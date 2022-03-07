Петербургской больнице Святого Георгия срочно требуются доноры

Российские десантные корабли приблизились к Одессе и могут начать ее штурм. Об этом пишет 19FortyFiv, отмечая, что поддержку десантникам может
Стратегическую важность взятия Мариуполя объяснил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Он
На территорию Украины прибыли 8 военных самолетов из Польши. Пилотировать самолеты будут польские военные, но в форме офицеров ВСУ. Они дислоцируются
В ночь на 6 марта российская армия нанесла ракетный удар по танковому заводу в Житомире. В ходе удара удалось разрушить ряд важных цехов этого
Россия смогла проложить сухопутный коридор в Крым, что признают в Генштабе ВСУ. Российские военные взяли в плотное кольцо Мариуполь. И это, по мнению
Китай может провести военную спецоперацию на Тайване после того, как Россия завершит свою на территории Украины. Сейчас, по словам аналитика Чарльза
Президент Финляндии Саули Ниинисте прокомментировал возможность вступления его страны в НАТО. Он отметил, что для быстрого вступления в НАТО
Союзники США на Ближнем Востоке начали отворачиваться от Вашингтона. Об этом пишет американское издание Wall Street Journal, передает ИноСМИ .
Генеральный штаб Военных Сил Украины делится своими догадками, «почему российские военнослужащие до сих пор не высадили десантные войска в центре
Западные страны продолжают поставлять Украине вооружения, завозя его через «безопасные» пункты на украинско-польской границе. Об этом сообщает Il
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