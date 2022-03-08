В Санкт-Петербурге сразу две девушки обратились в полицию с заявлениями об изнасиловании

Обе подверглись насилию в Шушарах в полукилометре друг от друга.

Управление Следственного комитета займется проверкой заявлений девятнадцатилетней москвички и семнадцатилетней петербурженки о том, что они были изнасилованы в разных местах Пушкинского района Северной столицы. И хотя они были с разными людьми и в полукилометре друг от друга, но вечер для них закончился одинаково.

Более взрослая москвичка распивала спиртные напитки со своим знакомым в многоэтажке на Первомайской улице, как вдруг он ни с того, ни с сего взял ее и изнасиловал. Полиция, выехав на указанную квартиру, задержала там тридцатичетырехлетнего мужчину и отправила в камеру. Медики, осмотре девушку, нашли у нее травмы, свойственные сексуальному насилию.

О другом случае сексуального насилия сообщила мать потерпевшей несовершеннолетней жительницы Санкт-Петербурга. Сама девушка рассказала, что ночевала у своего тридцатилетнего знакомого, который принудил ее к интимной близости.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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