В Санкт-Петербурге сразу две девушки обратились в полицию с заявлениями об изнасиловании

В ночь на 6 марта российская армия нанесла ракетный удар по танковому заводу в Житомире. В ходе удара удалось разрушить ряд важных цехов этого
Стратегическую важность взятия Мариуполя объяснил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Он
Россия смогла проложить сухопутный коридор в Крым, что признают в Генштабе ВСУ. Российские военные взяли в плотное кольцо Мариуполь. И это, по мнению
Союзники США на Ближнем Востоке начали отворачиваться от Вашингтона. Об этом пишет американское издание Wall Street Journal, передает ИноСМИ .
Китай может провести военную спецоперацию на Тайване после того, как Россия завершит свою на территории Украины. Сейчас, по словам аналитика Чарльза
Западные страны продолжают поставлять Украине вооружения, завозя его через «безопасные» пункты на украинско-польской границе. Об этом сообщает Il
Бывший руководитель израильской службы «Натив» Яков Кедми заявил о том, что Россия может уничтожить аэродромы НАТО, если с них будут взлетать
Сегодня ночью Следственным комитетом Ленинградской области на двое суток был изолирован сотрудник СК по Всеволожскому району. Накануне вечером
Согласно данным, приведённым официальным представителем МВД России Ириной Волк, в сегодняшней акции протеста приняли участие около полутора тысяч
Персональные санкции, введенные Японией, прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он удивился, что в этот раз Япония, страна с вековыми
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