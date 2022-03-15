Жители Санкт-Петербурга потребовали от Смольного разобраться с электросамокатами в центре города

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Жители Санкт-Петербурга потребовали от Смольного разобраться с электросамокатами в центре города
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Активисты Центрального района Северной столицы готовят открытон обращение к администрации города с требованием урегулирования правил пользования электросамокатами.

Как заявляют авторы инициативы, отсутствие правил управления мелким мобильным транспортом создаёт проблемы при движении пешеходов, а также создаёт ситуации, небезопасные для петербуржцев. С их слов, за всё время, прошедшее с момента появления подобных аппаратов на территории Петербурга, необходимая инфраструктура разделения пешеходов и катающихся на электросамокатах граждан так и не была создана.

Активисты потребовали от властей до конца марта приступить к решению данного вопроса, причём, как они отмечают, помимо запретов существуют различные варианты снятия проблемы: создание отдельных велодорожек и т.д.

Напомним, что в прошлом году Санкт-Петербург занял второе место по количеству аварий с участием электросамокатов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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