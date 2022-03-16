Руководитель ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объяснил факты задержания журналистов на акциях протеста

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Руководитель ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объяснил факты задержания журналистов на акциях протеста
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Руководитель регионального главка МВД Роман Плугин сообщил о том, что факты задержаний работников прессы во время проведения так называемых антивоенных акций связаны с наличием провокаторов, носящих жилеты СМИ и смешивающихся с толпой. Об этом Плугин заявил сегодня во время своего выступления в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.

С его слов, среди задержанных журналистов встречались люди, не имеющие никакого отношения к средствам массовой информации. Некоторые граждане просто надевали жилеты, которые должны носить представители прессы и вооружившись телефонами или камерами пытались проникнуть в эпицентры событий, мешая работать сотрудникам полиции.

При этом глава МВД уточнил, что в данном случае речь идёт о фактах, которые он готов подтвердить лично. Как заверил Плугин, злого умысла у полицейских нет, а реальным журналистам осуществлять свою деятельность никто не мешал.

Напомним, что факты массового задержания сотрудников СМИ для проверки документов произошли во время протестов тринадцатого числа. Часть представителей прессы отпустили на месте, однако несколько человек были доставлены в Кронштадт для проверки паспортов, пресс-карт и редакционных заданий.

 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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