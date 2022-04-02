Хрщонович объяснил, как недостаток заправок в Петербурге отразится на транспортной реформе

Дефицит заправок СПГ негативно отразится на экономической составляющей транспортной реформы, которую запустил Смольный во главе с Александром Бегловым. Об этом рассказал координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания», муниципальный депутат МО «Смольнинское» Константин Хрщонович.

Напомним, что согласно нововведениям, в Петербурге запустят больше автобусов, при этом упразднят частных извозчиков. Новый транспорт будет заправляться на газовых АЗС, которых катастрофически не хватает.

«Если смотреть габариты Санкт-Петербурга, которые имеют разную конфигурацию, даже если они в разных местах находятся эти заправки, все равно они не будут удовлетворять потребности, будет большой прогон в холостую. Чтобы проехать до заправки, потом от заправки до маршрута и так далее. Это отрицательная логистика», — отметил Хрщонович.

Таким образом запуск транспортной реформы создает новые проблемы для петербуржцев, потому что при ее разработке не были приняты во внимание главные организационные вопросы, которые напрямую влияют на работу всей транспортной системы города. Кроме того, в Северной столице не хватает выделенных полос для общественного транспорта, а значит проблема пробок не будет решена и время ожидания автобуса увеличится.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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