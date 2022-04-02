Хрщонович объяснил, как недостаток заправок в Петербурге отразится на транспортной реформе

Заявления президента США Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина прокомментировал польский аналитик Конрад Рэнкас. Он отметил,
Польские войска будут разбиты, если они зайдут на территорию Украины. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя планы Варшавы о
Канадское издание Toronto Star пишет о том, что Россия создала ракеты, незаметные для систем ПВО НАТО. Россия уже показала, что обладает ракетами,
Накануне около семи вечера в Красносельском районе Санкт-Петербурга на одном из нерегулируемых пешеходных переходов под колёса машины, управляемой
По территории Украины снова нанесены ракетные удары, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В этот раз о взрывах сообщили из
Сегодня Генеральная прокуратура России сообщила о том, что в ближайшее время состоится суд над главой акционерного общества «Инженерный центр ЕЭС»
1 апреля стало для петербуржцев днем нешуточных проблем. Как известно, большая часть горожан не могла дождаться сегодня общественного транспорта на
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