В петербургский Эрмитаж вернулись экспонаты, ранее задержанные на финской таможне

Сегодня ровно в час дня через Чёрный проезд на территорию Эрмитажа въехала фура, вернувшая экспонаты музеев Северной столицы из заграничного турне, завершение которого вызвало большой резонанс как в нашей стране, так и за рубежом.

Перевозчика ценного груза уже встречали несколько десятков корреспондентов, приготовивших аппаратуру для съёмок последних минут благополучно окончившегося рейса. Кстати, предметы искусства были ввезены в Россию ещё в субботу, но до сегодняшнего дня проходили таможенный досмотр.

Напомним, исторические ценности, выставлявшиеся в Италии, задержались на финской таможне почти на неделю. Четвёртого числа пришли известия о том, что транспорт, перевозящий экспозицию, вернули от границы в Хельсинки. Тогда же финская сторона заявила о задержании не только экспонатов, принадлежащих Эрмитажу, но и предметов из коллекций ГМЗ «Павловск», «Гатчина» и «Царское Село». Там же оказались и грузовики, перевозящие ценности из Третьяковской галереи и ГНИИ им. А.С. Пушкина.

Прецедент вызвал волнение культурной общественности, озаботившейся судьбой экспонатов ещё нескольких выставок, которые в данный момент проходят на территории Италии и Франции. После сообщения финской стороны о том, что задержка возникла в связи с уточнениями формулировок сопроводительных документов по причине введённых в отношении нашей страны санкций, напряжение немного спало. Экспонаты должны вернуться в Россию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей