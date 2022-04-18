Санкт-Петербургский центр помощи морским млекопитающим принял первого в этом году пациента

О боях в Мариуполе и применении там необычного вооружения, рассказали бойцы ДНР. Сейчас бои в этом городе идут вокруг корпусов завода «Азовсталь»,
Россия нанесла удары бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000 по Мариуполю, разрушая в том числе здания завода «Азовсталь». О разрушениях подземных галерей и
Российские военные и силы ЛНР проводят наступление на позиции ВСУ. Появилась информация о том, что российские войска вошли в город Кременная, о чем
Бойцы ДНР и ЛНР совместно с российскими войсками начали масштабное наступление на донбасскую группировку ВСУ. Об этом сообщили военные эксперты,
Генштаб ВСУ заявил о том, что Россия завершила подготовку к тому, чтобы начать масштабную наступательную операцию на украинскую группировку в
В сети опубликованы фотографии горящего ракетного крейсера. С высокой долей вероятности, они являются подлинными, и речь идет о «Москве». Снимки были
Об угрозе у западных границ России в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что на
Экс-советник британского правительства по нацбезопасности Питер Рикеттс заявил о том, что Россия для того, чтобы сорвать поставки западного
Задержание военных инструкторов из стран НАТО, которые находятся в Мариуполе, будет успехом для России и потерей для Запада. Об этом рассказал
Затопление крейсера «Москва» может повысить моральный дух противника и ударить по имиджу российских Вооруженных сил. Так считает гендиректор
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