Санкт-Петербургский центр помощи морским млекопитающим принял первого в этом году пациента

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Санкт-Петербургский центр помощи морским млекопитающим принял первого в этом году пациента
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В центр помощи морским животным, открытый в прошлом месяце после капитального ремонта, доставлен первый в текущем году пациент. Больной и истощённый щенок серого тюленя был обнаружен на берегу Финского залива в районе Ленинградской АЭС.

Детёныша принесло к берегу на остатках льда и заметившие его сотрудники станции сообщили о находке в Фонд друзей балтийской нерпы. Специалисты фонда после оценки состояния животного подтвердили, что малышу необходимо оказать срочную помощь, после чего его доставили в центр, где специалисты приступили к лечению.

Щенок весит в два раза меньше нормы, кроме того у маленького пациента выявили пневмонию. Пока тюленёнок находится в тяжёлом состоянии, но сотрудники центра делают всё возможное для его выздоровления, чтобы животное окрепло и смогло вернуться в среду естественного обитания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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