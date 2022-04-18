Жители Шушар остались без маршруток и обещанного скоростного трамвая

Жители окраин Санкт-Петербурга с началом реализации транспортной реформы оказались еще более отрезанными от большого города. Власти убрали с дорог маневренные маршрутки, так и не запустив скоростной трамвай до Славянки.

Новая модель транспортного обслуживания привела к сокращению количества маршрутов и отмене коммерческого транспорта. В связи с этим добираться до таких районов, как Шушары, Бугры или Славянка стало еще сложнее.

Губернатор Петербурга Александр Беглов уже давно обещает реализовать целый ряд проектов для решения транспортных проблем. Однако об их реализации ничего даже не слышно. Например, скоростной трамвай от станции метро «Купчино» через Шушары до Славянки по плану должен появиться в 2023 году. Власти только представили макет проекта, но до полноценного начала работ пока так и не дошло.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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