Смольный не оказывает содействия развитию IT-сферы Петербурга

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Смольный не оказывает содействия развитию IT-сферы Петербурга
Санкт-Петербург
Фото: pixabay.com

Смольный вновь отметил, что власти Санкт-Петербурга якобы готовы содействовать развитию IT-отрасли в городе. Об этом заявил вице-губернатор Алексей Корабельников, однако его громкие слова не находят подтверждение на практике – в городской администрации отказывают крупным инвесторам, которые могли бы поспособствовать процветанию петербургской IT-сферы. 

Чиновники Смольного говорят о принятии вектора на рост и развитие предприятий, которые способны заменить иностранные товары. В действительности в Петербурге поддержка бизнес-сообществу и IT-сфере практически не оказывается.

Интересно сравнить положение дел в двух столицах – Москва может похвастаться снижением арендных ставок, бесперебойной работой предприятий, импортозамещением. Санкт-Петербургу в этом вопросе противопоставить, по всей видимости, нечего.

IT-сфера Северной столицы еще до введения повсеместных санкций испытывала значительные трудности. Стоит отметить, что Смольный умышленно препятствует развитию отрасли. Не так давно стало известно, что городская администрация отказала в разрешении на строительство исследовательского инновационного центра, проект которого разработала компания, поддерживаемая предпринимателем Евгением Пригожиным.

«Еще до всех событий, в конце 2021 года, я собирался построить центр развития IT-технологий. (…) В данном центре предусматривались суперкомфортные условия для работников IT-индустрии, эдакий русский "Эпл Парк"», — отметил бизнесмен Евгений Пригожин.

Компания «ТелекомСети» спроектировала модернизированный IT-центр с потрясающими условиями для молодых специалистов, однако власти города решили оставить Северную столицу как без нового центра, так и без возможного звания российской IT-столицы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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