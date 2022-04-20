Александр Розенбаум выразил нежелание принимать участие в конкурсе на звание «Почётный гражданин Санкт-Петербурга»

Александр Розенбаум не стал давать согласие на выдвижение своей персоны РОО мастеров декоративно-прикладного искусства «Палата ремёсел» кандидатом на звание почётного гражданина Северной столицы. Что послужило основанием для принятия такого решения, известный автор-исполнитель не прокомментировал – сообщили представители Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

На сегодняшнем заседании ЗакСа депутаты занимаются рассмотрением вопроса о том, будут ли проводиться выборы почётных горожан в текущем году.

Ранее комиссией городского правительства были утверждены кандидатуры, выдвинутые на это звание. В список внесли имена главы правления и зампреда совета директоров «Газпрома» Миллера, председателя совета директоров компании «Биокад» Дмитрия Морозова, Александра Розенбаума, имеющего звание народного артиста РФ, а также президента НП «Транспортный союз Северо-Запада» Владимира Ходырева.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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