Предатели или негодяи? Кто в Петербурге закрасил граффити за СВО

Российские военные и силы ЛНР проводят наступление на позиции ВСУ. Появилась информация о том, что российские войска вошли в город Кременная, о чем
Смольный вновь отметил, что власти Санкт-Петербурга якобы готовы содействовать развитию IT-отрасли в городе. Об этом заявил вице-губернатор Алексей
Граффити в поддержку специальной операции России на Украине исчезло с Лиговского проспекта Санкт-Петербурга. Патриотический рисунок закрасили
Бойцы ДНР и ЛНР совместно с российскими войсками начали масштабное наступление на донбасскую группировку ВСУ. Об этом сообщили военные эксперты,
Генштаб ВСУ заявил о том, что Россия завершила подготовку к тому, чтобы начать масштабную наступательную операцию на украинскую группировку в
В сети опубликованы фотографии горящего ракетного крейсера. С высокой долей вероятности, они являются подлинными, и речь идет о «Москве». Снимки были
Экс-советник британского правительства по нацбезопасности Питер Рикеттс заявил о том, что Россия для того, чтобы сорвать поставки западного
Железнодорожный мост через Северский Донец взорван и его уже нельзя эксплуатировать. Об этом сообщает «Военное обозрение», отмечая, что нет
Задержание военных инструкторов из стран НАТО, которые находятся в Мариуполе, будет успехом для России и потерей для Запада. Об этом рассказал
Военнослужащие Украины, которые пребывают в промышленной зоне металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, резко сменили свою тактику.
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