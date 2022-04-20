Предатели или негодяи? Кто в Петербурге закрасил граффити за СВО

Граффити в поддержку специальной операции России на Украине исчезло с Лиговского проспекта Санкт-Петербурга. Патриотический рисунок закрасили коммунальные службы.

Неизвестный художник изобразил на стене портреты писателя Льва Толстого, летчика-космонавта Юрия Гагарина и президента России Владимира Путина. За ними была нарисована Георгиевская лента в форме буквы Z. Этот символ военнослужащие наносят на технику, принимающую участие в спецоперации на Украине, а россияне используют для выражения солидарности руководству страны.

В среду, 20 апреля, граффити исчезло. Об этом сообщил Telegram-канал «БАДь». Отмечается, что патриотический рисунок закрасили работники коммунальных служб.

«Надо понимать, в Смольном окопалась пятая колонна?» — говорится в сообщении.

Ранее СМИ неоднократно замечали пассивное отношение губернатора Петербурга Александра Беглова к специальной операции России на Украине. Большинство чиновников Смольного предпочитают не демонстрировать солидарность с решением руководства страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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