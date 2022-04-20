Предатели или негодяи? Кто в Петербурге закрасил граффити за СВО

Image 16+
Предатели или негодяи? Кто в Петербурге закрасил граффити за СВО
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Граффити в поддержку специальной операции России на Украине исчезло с Лиговского проспекта Санкт-Петербурга. Патриотический рисунок закрасили коммунальные службы.

Неизвестный художник изобразил на стене портреты писателя Льва Толстого, летчика-космонавта Юрия Гагарина и президента России Владимира Путина. За ними была нарисована Георгиевская лента в форме буквы Z. Этот символ военнослужащие наносят на технику, принимающую участие в спецоперации на Украине, а россияне используют для выражения солидарности руководству страны.

В среду, 20 апреля, граффити исчезло. Об этом сообщил Telegram-канал «БАДь». Отмечается, что патриотический рисунок закрасили работники коммунальных служб.

«Надо понимать, в Смольном окопалась пятая колонна?» — говорится в сообщении.

 

Ранее СМИ неоднократно замечали пассивное отношение губернатора Петербурга Александра Беглова к специальной операции России на Украине. Большинство чиновников Смольного предпочитают не демонстрировать солидарность с решением руководства страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Предатели или негодяи? Кто в Петербурге закрасил граффити за СВО

Вчера, 22:07

Александр Розенбаум выразил нежелание принимать участие в конкурсе на звание «Почётный гражданин Санкт-Петербурга»

Вчера, 18:33

Смольный не оказывает содействия развитию IT-сферы Петербурга

19-04-2022, 20:26

Жители Шушар остались без маршруток и обещанного скоростного трамвая

18-04-2022, 21:12

Петербургу выделяют более миллиарда рублей на поддержку рынка труда

18-04-2022, 19:23

Санкт-Петербургский центр помощи морским млекопитающим принял первого в этом году пациента

18-04-2022, 18:48

В Совбезе РФ рассказали, как будет нейтрализована натовская угроза Петербургу

17-04-2022, 07:38

«Сотрудник Центробанка» лишил пенсионерку из Санкт-Петербурга пяти миллионов

14-04-2022, 16:18

Под Петербургом четырёхлетний ребёнок стал жертвой нападения собачьей стаи

12-04-2022, 11:08

В петербургский Эрмитаж вернулись экспонаты, ранее задержанные на финской таможне

11-04-2022, 18:53

Петербург вошёл в число лидеров по снижению стоимости аренды квартир

7-04-2022, 15:13

В Санкт-Петербурге из-за санкций закрыли кинотеатр в ТЦ «Атлантик Сити»

6-04-2022, 12:13

В Невском районе Санкт-Петербурга бригада скорой помощи госпитализировала из школы пьяного четвероклассника

5-04-2022, 14:53

В Санкт-Петербурге арестованы тридцать участников акции протеста, прошедшей 2 апреля

4-04-2022, 11:23

Хрщонович объяснил, как недостаток заправок в Петербурге отразится на транспортной реформе

2-04-2022, 18:33

Портал «Наш Санкт-Петербург» не дает петербуржцам оставлять жалобы на общественный транспорт

1-04-2022, 13:43

Руководителя компании, строившей перинатальный центр в Ленинградской области, будут судить за кражу 700 миллионов рублей

1-04-2022, 11:33

Петербуржец, неоднократно привлекаемый за нарушения ПДД, сбил пятилетнего ребёнка

31-03-2022, 19:38

Петербург занял одну из лидирующих позиций по задолженности предприятий перед своими сотрудниками

29-03-2022, 22:48

Петербургский суд снял наказание со строителя «Крестов-2», раздавшего взяток на сумму в 388 миллионов

29-03-2022, 15:38

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Губернатор Луганской области заявил о начале наступления России
  • 18-04-2022, 11:33

Губернатор Луганской области заявил о начале наступления России

Российские военные и силы ЛНР проводят наступление на позиции ВСУ. Появилась информация о том, что российские войска вошли в город Кременная, о чем

Смольный не оказывает содействия развитию IT-сферы Петербурга
  • 19-04-2022, 20:26

Смольный не оказывает содействия развитию IT-сферы Петербурга

Смольный вновь отметил, что власти Санкт-Петербурга якобы готовы содействовать развитию IT-отрасли в городе. Об этом заявил вице-губернатор Алексей

Предатели или негодяи? Кто в Петербурге закрасил граффити за СВО
  • Вчера, 22:07

Предатели или негодяи? Кто в Петербурге закрасил граффити за СВО

Граффити в поддержку специальной операции России на Украине исчезло с Лиговского проспекта Санкт-Петербурга. Патриотический рисунок закрасили

Появилась информация о масштабном наступлении российских войск на Донбассе
  • 18-04-2022, 16:33

Появилась информация о масштабном наступлении российских войск на Донбассе

Бойцы ДНР и ЛНР совместно с российскими войсками начали масштабное наступление на донбасскую группировку ВСУ. Об этом сообщили военные эксперты,

Генштаб ВСУ: РФ завершает формирование наступательной группировки на востоке
  • 18-04-2022, 10:13

Генштаб ВСУ: РФ завершает формирование наступательной группировки на востоке

Генштаб ВСУ заявил о том, что Россия завершила подготовку к тому, чтобы начать масштабную наступательную операцию на украинскую группировку в

В сети появились фото горящего ракетного крейсера «Москва»
  • 18-04-2022, 09:53

В сети появились фото горящего ракетного крейсера «Москва»

В сети опубликованы фотографии горящего ракетного крейсера. С высокой долей вероятности, они являются подлинными, и речь идет о «Москве». Снимки были

Новости партнеров
Новости партнеров
В Британии заявили о том, что РФ может атаковать военную базу НАТО
  • 18-04-2022, 17:03

В Британии заявили о том, что РФ может атаковать военную базу НАТО

Экс-советник британского правительства по нацбезопасности Питер Рикеттс заявил о том, что Россия для того, чтобы сорвать поставки западного

Взорван железнодорожный мост через Северский Донец возле Славянска
  • 19-04-2022, 12:48

Взорван железнодорожный мост через Северский Донец возле Славянска

Железнодорожный мост через Северский Донец взорван и его уже нельзя эксплуатировать. Об этом сообщает «Военное обозрение», отмечая, что нет

Политолог Самойлов рассказал, что произойдет при задержании западных инструкторов НАТО в Мариуполе
  • 18-04-2022, 18:03

Политолог Самойлов рассказал, что произойдет при задержании западных инструкторов НАТО в Мариуполе

Задержание военных инструкторов из стран НАТО, которые находятся в Мариуполе, будет успехом для России и потерей для Запада. Об этом рассказал

Штурмующие завод «Азовсталь» ВС РФ сообщили о резкой смене тактики военных ВСУ
  • 19-04-2022, 21:33

Штурмующие завод «Азовсталь» ВС РФ сообщили о резкой смене тактики военных ВСУ

Военнослужащие Украины, которые пребывают в промышленной зоне металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, резко сменили свою тактику.