Общественник Соловейчик связал срыв транспортной реформы с непрофессионализмом чиновников

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Общественник Соловейчик связал срыв транспортной реформы с непрофессионализмом чиновников
Санкт-Петербург
Фото: www.youtube.com

Причина срыва транспортной реформы в Санкт-Петербурге заключается в непрофессионализме администрации Смольного. Такое мнение выразил представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик.

Общественник отметил, что на фоне введения реформы многие транспортные связи в Петербурге были разрушены, а время на поездку у горожан значительно увеличилось. Стоит отметить, что эти проблемы возникли уже на первом этапе реализации нововведений.

«Очень жаль, что у нас непрофессионализм руководителей транспортного блока городского правительства, упомянутых Соколова и Полякова (вице-губернатора Санкт-Петербурга и главы Комитета по транспорту Санкт-Петербурга – Прим. ред.), не позволяет решать насущные проблемы городского социального транспорта так, как этого требуют интересы горожан», – посетовал Соловейчик в беседе с PITER NEWS 24.

Можно сделать вывод, что эффективного окончания транспортной реформы в Северной столице ждать не следует. По мнению градозащитника, это может произойти лишь при смене команды губернатора Александра Беглова. Однако, не смотря на публичное признание краха реформы, о кадровых изменениях в Смольном речи пока не идет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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