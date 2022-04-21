Общественник Соловейчик связал срыв транспортной реформы с непрофессионализмом чиновников

Смольный вновь отметил, что власти Санкт-Петербурга якобы готовы содействовать развитию IT-отрасли в городе. Об этом заявил вице-губернатор Алексей
Граффити в поддержку специальной операции России на Украине исчезло с Лиговского проспекта Санкт-Петербурга. Патриотический рисунок закрасили
Причина срыва транспортной реформы в Санкт-Петербурге заключается в непрофессионализме администрации Смольного. Такое мнение выразил представитель
Железнодорожный мост через Северский Донец взорван и его уже нельзя эксплуатировать. Об этом сообщает «Военное обозрение», отмечая, что нет
Военнослужащие Украины, которые пребывают в промышленной зоне металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, резко сменили свою тактику.
В эфире телеканала Fox News экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил о том, что боеприпасы армии США бесполезны для Украины, поскольку не
Украинской группировке грозит окружение российскими войсками. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на ряд источников, знакомых с подробностями боев и
Александр Розенбаум не стал давать согласие на выдвижение своей персоны РОО мастеров декоративно-прикладного искусства «Палата ремёсел» кандидатом на
Российские войска заблокировали Мариуполь и Украина не имеет ресурсов для того, чтобы деблокировать своих военных, которые та остались. Об этом
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