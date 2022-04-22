Система заключения госконтрактов не дает шанса небольшим IT-компаниям в Петербурге получить заказ

Небольшие IT-компании могут остаться без госконтрактов из-за существующей системы их заключения. Такое мнение выразил руководитель предприятия Pitch Александр Лебедев.

Недавно Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым заявил о выделении 2 млрд рублей на поддержку IT-отрасли в Санкт-Петербурге. Однако у причастных к отрасли экспертам возникают вопросы относительно доступности поддержки. Дело в том, что гранты преимущественно получают предприятия, которые правильно оформили заявку, а не способные дать лучшее предложение.

Александр Лебедев отметил, что небольшие предприятия могут не иметь ресурсов для заполнения документов и прохождения процедуры проверки.

«Самые эффективные меры — налоговый маневр и увеличение грантов и госзаказа. Налоговый маневр сработает лучше, если добавить обсужденную компенсацию по НДФЛ. А гранты — если будет упрощена и станет более прозрачной система их получения», – отметил руководитель Pitch.

Стоит отметить, что нынешний подход не идет на пользу городу и Смольному. Дело в том, что в крупных предприятиях наличие штата для работы с документами не означает высокую квалификацию айтишников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей