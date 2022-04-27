Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Петербурге

Сегодня должна состояться рабочая поездка президента России в Санкт-Петербург. В рамках запланированных мероприятий Владимир Путин выступит на заседании Совета Законодателей при Федеральном собрании, проведение которого запланировано в Таврическом дворце, мероприятие приурочено ко Дню российского парламентаризма.

Согласно сообщениям источников, со ссылкой на пресс-службу Кремля, обсуждение затронет необходимые меры, которые должны будут обеспечить финансовую устойчивость регионов, а также реализацию запланированных действий для обеспечения развития экономики страны с учётом внешних санкций, влияющих на субъекты Российской Федерации.

По некоторым данным, среди выступающих будут спикеры Государственной думы и Совета Федераций. Помимо Володина и Матвиенко, собравшиеся заслушают выступления министров просвещения, сельского хозяйства и финансов. Кроме того, слово дадут и председателю Счётной палаты. Подытоживая их доклады, выступит сам президент.

На президиуме Совета, обсуждающего подготовку к летнему оздоровительному детскому отдыху, свою работу в этом направлении прокомментируют министр просвещения, министр строительства и ЖКХ, а также руководители Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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