Какие мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге 9 мая

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Какие мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге 9 мая
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

День Победы в Северной столице по традиции пройдёт в достаточно насыщенном мероприятиями формате. Отметим самые значительные из них.

Парад на Дворцовой площади. Ожидается, что в нём примут участие более четырёх тысяч человек, устроителями парада запланирован показ более восьмидесяти единиц военной техники и различных видов вооружения. Источники сообщают о том, что горожане и гости Петербурга смогут увидеть РК «Бастион», а в воздушной части парада им покажут пролёт истребителей, транспортников и вертолётов.

Чествование ветеранов. Как всегда, в День Победы пройдёт чествование ветеранов. Старт проезда ветеранов на ретроавтомобилях будет дан в половине третьего дня. Колонна начнёт движение на площади Восстания, конечной точкой станет Дворцовая площадь.

«Бессмертный полк». Традиционное и важное для города событие пройдёт в этом году в очном формате, маршрут движения «Бессмертного полка» также будет традиционным – между площадями Александра Невского и Дворцовой. Сбор участников намечен на час дня, старт будет дан в три часа. Шествие завершится концертом на Дворцовой площади.

Праздничный салют. Салют начнётся в десять часов вечера возле Петропавловской крепости. Обычная его длительность – около десяти минут. В прошлом году расчётами были выпущены более полутора тысяч пиротехнических изделий  пятидесяти видов. Помимо пуска фейерверков артиллеристы произвели тридцать холостых залпов из двенадцати орудий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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