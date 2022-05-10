Правительство Петербурга пересчитало туристов, приехавших в город на майские праздники

Как заявили осведомлённые источники, в течение майских праздников Северную столицу посетили около пятисот шестидесяти тысяч туристов, что по численности равно примерно десяти процентам городского населения.

Впервые с начала распространения ковид-инфекции петербургские гостиницы почти не имели свободных мест. Согласно сообщению комитета по туризму, в период первых длинных выходных городские отели были загружены в среднем на семьдесят шесть процентов, в некоторых из них свободных мест не было вообще. Турпоток составил порядка ста пятидесяти тысяч человек.

Заканчивающиеся праздники дали ту же картину. В комитете заявили, что по данным аналитиков Санкт-Петербург вышел на первое место в тройке самых романтических мест России. Двумя другими городами, наиболее привлекательными для туристов, предпочитающих семейный отдых, оказались Сочи и Севастополь.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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