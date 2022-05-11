Спецоперация: в Ленобласти простятся еще с одним погибшим на Украине

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Спецоперация: в Ленобласти простятся еще с одним погибшим на Украине
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В Выборгском районе Ленинградской области сегодня прощаются и провожают в последний путь старшего сержанта Никиту Петрова - он погиб во время спецоперации, которая проводится российскими войсками на территории соседнего государства. Об этом информирует издание 47news, ссылаясь на сообщение администрации Селезневского сельского поселения.

Никита Петров родом из Краснодарского края. Однако еще ребенком он с матерью перебрался в Ленинградскую область. В регионе у него остались двое детей. Младшему ребенку четыре года, старшему - шесть.

Похоронят погибшего в Украине сержанта Петрова на кладбище в поселке Яшино.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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