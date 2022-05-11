В приграничных районах Ленинградской области жителей попросили не выходить из дома без документов, удостоверяющих личность

Военный эксперт Константин Сивков в интервью изданию «Украина.ру» назвал причины гибели российских военнослужащих в ходе «спецоперации». В частности,
Виктор Андрусив, советник министра внутренних дел Украины, анонсировал «сюрприз» для России и ее граждан. Об этом сообщают украинские СМИ. «В
Ветераны войны в День Победы 9 мая удостоились от губернатора Петербурга Александра Беглова только поздравительного поста в соцсетях, заранее снятого
Освобождение Попасной от уцелевших подразделений ВСУ в перспективе может стать решающим эпизодом борьбы за Донбасс. По мнению посла ЛНР в России
Технологические возможности России еще больше сузились. Очередной удар был нанесен правительством Великобритании, сообщают СМИ. Власти Великобритании
Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о том, что Киеву в ходе переговоров удалось договориться с Израилем о поставках вооружения для ВСУ.
Близ территориальных вод Украины были замечены неизвестные военные корабли. Как сообщает сайт «Авиа.про», они «засветились» на сделанных на этой
На фоне спецоперации России в Украине, которая, как уверяет пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «идет по плану», в Польше и Румынии
Украина получит от США несколько тысяч управляемых штурмовых ракет APKWS. Речь идет о высокоточных 70-мм снарядах с дальностью поражения целей до 11
Запад растерял моральное превосходство и уже сможет противостоять России. В этом уверен профессор и декан Чунъянского института финансовых
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