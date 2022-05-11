В приграничных районах Ленинградской области жителей попросили не выходить из дома без документов, удостоверяющих личность

Пограничным управлением ФСБ Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области была озвучена информация о проведении ряда мероприятий, способствующих профилактике правонарушений в пограничной сфере. Планируется, что ведомство проведёт их совместно с представителями МВД, Росгвардии, а также с управлением МВД России на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Согласно сегодняшнему сообщению ведомства, в приграничных районах региона будет усилен контроль за состоянием режима госграницы и пограничного режима.

В связи с этим жителей данных населённых пунктов настоятельно рекомендовали находиться на улицах, имея при себе документы во избежание недоразумений. Кроме того их попросили с пониманием отнестись к некоторым неудобствам, возникающим в процессе проведения режимных мероприятий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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