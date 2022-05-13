В Ленобласти сегодня сообщили еще о трех погибших на спецоперации в Украине солдатах

В Ленинградской области сегодня, 13 мая, сообщили еще о троих погибших на территории Украины солдатах - уроженцах Всеволжского и Тосненского районов. Губернатор области Александр Дрозденко принес соболезнования семьям военных, жизнь которых оборвалась на спецоперации.

«Разделяю боль утраты с родными и близкими Алексея Алексеевича Николева, Вадима Васильевича Орлова, Родиона Сергеевича Червинского», — приводит слова Дрозденко пресс-служба губернатора и правительства региона.

Спецоперация длится два с половиной месяца. Министерство обороны России о потерях страны отчитывалось дважды. Последний раз статистика приводилась 25 марта. Тогда ведомство объявило о гибели в Украине 1351 российского военного.

Вот уже полтора месяца данные по потерям Минобороны не обновляло.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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