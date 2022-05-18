Деятельность Санкт-Петербургских пчеловодов будет регламентирована на законодательном уровне

Законодательство Северной столицы пополнится отдельным нормативным актом, регулирующим деятельность пчеловодов. Данная инициатива уже была принята в первом чтении законодательным собранием города.

В качестве авторов законопроекта выступили парламентская экологическая комиссия и законодательный комитет. В акте прописаны понятия «субъект пчеловодческой деятельности», а также понятие «пчеловодческий инвентарь». Он также разграничивает полномочия депутатов и чиновников в данном вопросе. Первые будут принимать законы и контролировать их исполнение. За вторыми останется право разработки и воплощения программ развития отрасли, прописывание порядка оформления санветпаспортов и пр.

Напомним, что в Российской Федерации в конце две тысячи двадцатого года был принят закон номер четыреста девяносто. В нём более подробно расписаны понятия, связанные с пчеловодством, включая такие как «пасека», «улей» и «пчелиная семья».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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