Петербургский вице-губернатор покидает свой пост ради должности главы «АвтоВАЗа»

Сегодня появилась информация о том, что уже на следующей неделе один из членов Санкт-Петербургского правительства покинет свой пост. По некоторым данным, уже в понедельник вице-губернатор Максим Соколов может вступить в должность руководителя концерна «АвтоВАЗ».

Согласно сообщениям источников со ссылкой на представителей Смольного, накануне вице-губернатор побывал в столице, где ознакомился с решением о своём переводе, которое принималось на самом высоком уровне. О том, кто заменит Соколова в правительстве города, пока не сообщается.

Напомним, что экс-министр транспорта был назначен на нынешнюю должность в конце две тысячи девятнадцатого года. Он занимался вопросами дорог, транспорта, инвестиций и туризма, а после ухода со своего поста другого вице-губернатора, Евгения Елина, в подчинение к Соколову попал и комитет промышленной политики. При нём в городе произошёл запуск ряда новых инфраструктурных объектов, в числе которых – строительство новых развязок ЗДС. Помимо этого, Санкт-Петербург начал работать с новым подрядчиком метростроения – «Метростроем Северной столицы», также была запущена новая модель транспортного обслуживания и начата модернизация «Горэлектротранса».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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