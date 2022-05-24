Петербургский суд арестовал местного жителя за надпись на детской площадке, дискредитирующую Вооружённые силы РФ

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Петербургский суд арестовал местного жителя за надпись на детской площадке, дискредитирующую Вооружённые силы РФ
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Правонарушитель, расписавший детскую площадку на Ушаковской набережной, заключён под стражу до восемнадцатого июня

Приморским районным судом вынесено решение об аресте петербуржца, нанёсшего надпись, которую сотрудники правоохранительных органов Северной столицы сочли дискредитирующей Вооружённые силы Российской Федерации.

Как считает следствие, подсудимый умышленно совершил свои действия, руководствуясь мотивами идеологической, политической и национальной ненависти к военнослужащим, которые принимают участие в специальной военной операции на территории сопредельного государства. Мужчина возражал против ареста, но суд счёл необходимым согласиться с доводами следователей, настаивающих на изоляции подозреваемого. Ближайшие дни он проведёт под стражей.

Ранее «Невские новости» сообщали о том, что сотрудниками Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с представителями регионального главка МВД была проведена операция по задержанию мужчины, который наносил надписи, направленные на дискредитацию ВС РФ.  

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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