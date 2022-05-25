В Ленинградской области двухлетний ребёнок с мамой стали жертвами нападения алабая

Image 16+
В Ленинградской области двухлетний ребёнок с мамой стали жертвами нападения алабая
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Сегодня появились сведения об очередном нападении собаки на людей, произошедшем на территории Ленинградской области. Маленькому ребёнку, пострадавшему от нападения разъярённой собаки, потребовалась помощь врачей.

Несовершеннолетний был доставлен в медицинское учреждение – сообщили «Невские новости».

На территории садоводства «Аудио» во Всеволожском районе алабай напал на женщину, проходящую мимо него с двухлетним сыном. Ребёнка пришлось срочно госпитализировать. Обследовавшие пострадавшего медики диагностировали у мальчика гематомы передней брюшной стенки, паховой области справа, а также укушенные раны правого бедра и правой голени. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Напомним, что ранее в районе детской площадки в Токсово собака, которую хозяин выгуливал без поводка и намордника, набросилась на девочку. Четвероклассница также была отправлена в больницу, а хозяина собаки теперь ждёт штраф.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Ленинградской области двухлетний ребёнок с мамой стали жертвами нападения алабая

Сегодня, 13:38

Петербургский суд арестовал местного жителя за надпись на детской площадке, дискредитирующую Вооружённые силы РФ

Вчера, 22:03

Восьмиклассник из Петербурга попал в больницу с ножевым ранением груди, но попытался скрыть истинную виновницу происшествия

23-05-2022, 13:43

На десятилетнего жителя Петербурга напали собаки во время прогулки с мамой возле озера

22-05-2022, 18:28

В Выборге Ленинградской области военнослужащий ради развлечения открыл стрельбу из пистолета по посетителям компьютерного клуба и попал в ребёнка

21-05-2022, 17:33

Петербургские правоохранители задержали несовершеннолетних, стрелявших в «неправильного» молодого человека в саду «Сен-Галли»

20-05-2022, 14:28

В Санкт-Петербурге двое детей попали в реанимацию после домашнего лечения

19-05-2022, 15:18

Очередные «банковские работники» выманили у пенсионера из Ленинградской области без малого два с половиной миллиона рублей

14-05-2022, 18:53

Из петербургского железнодорожного депо украли тридцать печек-буржуек

13-05-2022, 19:13

ЧП в Ленинградской области: анализ выявил следы наркотиков у годовалого малыша, который впал в кому

12-05-2022, 15:38

Жители Дагестана «пообщались» в петербургской коммуналке при помощи ножа, после чего отправились в полицию

11-05-2022, 12:48

Задержанные в Санкт-Петербурге активисты движения «Весна» доставлены в Следственный комитет столицы

8-05-2022, 22:53

Активистка из Петербурга, на двери которой неизвестные написали «Предатель», отправлена судом в СИЗО за пост в соцсети

7-05-2022, 16:18

Петербургский суд не поверил жительнице города, пославшей за границу сто двадцать коробок с конфетами «для личного пользования»

5-05-2022, 19:48

В лесу на территории Ленинградской области обнаружили неизвестного, сгоревшего в машине

3-05-2022, 14:18

Стали известны причины исчезновения надписи Zamestim в Петербурге

30-04-2022, 14:48

Расследуя угон раритетной иномарки, полицейские Петербурга задержали компанию с богатым криминальным опытом и серьёзным спецоборудованием

29-04-2022, 21:38

В рамках дела о взрыве в петербургской многоэтажке задержали четвёртого подозреваемого

27-04-2022, 21:08

Пашковский отметил низкие темпы реализации транспортной реформы в Санкт-Петербурге

27-04-2022, 17:24

В Невском районе Санкт-Петербурга после сильного хлопка вылетели стёкла на двух этажах

25-04-2022, 10:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Президент США Джо Байден сделал Китаю и России последнее официальное предупреждение по ООН
  • Вчера, 10:28

Президент США Джо Байден сделал Китаю и России последнее официальное предупреждение по ООН

Президент США Джозеф Байден объявил о планах по реформированию Организации Объединенных наций. Некоторые страны могут влиться в ряды Совбеза ООН,

Заброшенные промзоны Петербурга могут превратиться в места притяжения туристов и работников
  • 22-05-2022, 18:36

Заброшенные промзоны Петербурга могут превратиться в места притяжения туристов и работников

Благодаря рекультивации заброшенных промышленных территорий, Санкт-Петербург получит возможность решить проблему нехватки рабочих мест.

Комбинат «Рождественское» стал четвертой жертвой реформы соцпита Смольного
  • 23-05-2022, 19:17

Комбинат «Рождественское» стал четвертой жертвой реформы соцпита Смольного

Принадлежащий Смольному комбинат соцпита «Рождественское» объявил о банкротстве, став четвертой жертвой реформ губернатора Александра Беглова,

Шугалей выразил надежду, что слова Беглова о помощи в восстановлении Мариуполя не окажутся пустыми обещаниями
  • Вчера, 17:53

Шугалей выразил надежду, что слова Беглова о помощи в восстановлении Мариуполя не окажутся пустыми обещаниями

Правительство Санкт-Петербурга в ближайшее время намерено подписать соглашение об установлении побратимских связей с освобожденным Мариуполем.

Линин считает, что польские военные не смогут изменить ход спецоперации ВС РФ на Украине
  • Вчера, 09:33

Линин считает, что польские военные не смогут изменить ход спецоперации ВС РФ на Украине

Вчера в Telegram-канале WarGonzo, принадлежащему российскому военкору Пегову, появилась информация о том, что в Павлоград Днепропетровской области

Обозреватель «МК» считает, что на Украине назревает переворот
  • Сегодня, 13:58

Обозреватель «МК» считает, что на Украине назревает переворот

Обозреватель «Московского комсомольца» Николай Максимов считает, что на Украине назревает переворот. Причина - начал набирать популярность

Новости партнеров
Новости партнеров
Очередная колонна военной техники уничтожена при попытке форсирования реки в районе Северска
  • 23-05-2022, 08:38

Очередная колонна военной техники уничтожена при попытке форсирования реки в районе Северска

При форсировании реки Северский Донец на территории Украины уничтожена еще одна колонна военной техники. Об этом сообщает ресурс Авиа.про и публикует

Офицер ПВО Хатылев рассказал, где ВСУ могут разместить американские комплексы Patriot
  • 23-05-2022, 13:48

Офицер ПВО Хатылев рассказал, где ВСУ могут разместить американские комплексы Patriot

По сообщениям американских СМИ, в новый пакет военной помощи Украине США включили комплексы ПВО большого радиуса действия Patriot. Бывший

На десятилетнего жителя Петербурга напали собаки во время прогулки с мамой возле озера
  • 22-05-2022, 18:28

На десятилетнего жителя Петербурга напали собаки во время прогулки с мамой возле озера

Десятилетний мальчик попал в больницу после прогулки с мамой возле Верхнего Суздальского озера. На отдыхающих напали собаки, при этом одна из них

Онуфриенко разъяснил отсутствие в подземельях территории завода «Азовсталь» генералов из НАТО
  • 23-05-2022, 15:43

Онуфриенко разъяснил отсутствие в подземельях территории завода «Азовсталь» генералов из НАТО

Журналист Михаил Онуфриенко заявил, что не стоит испытывать удивление от того, что в бункерах на территории завода «Азовсталь» не прятались генералы