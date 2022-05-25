В Ленинградской области двухлетний ребёнок с мамой стали жертвами нападения алабая

Сегодня появились сведения об очередном нападении собаки на людей, произошедшем на территории Ленинградской области. Маленькому ребёнку, пострадавшему от нападения разъярённой собаки, потребовалась помощь врачей.

Несовершеннолетний был доставлен в медицинское учреждение – сообщили «Невские новости».

На территории садоводства «Аудио» во Всеволожском районе алабай напал на женщину, проходящую мимо него с двухлетним сыном. Ребёнка пришлось срочно госпитализировать. Обследовавшие пострадавшего медики диагностировали у мальчика гематомы передней брюшной стенки, паховой области справа, а также укушенные раны правого бедра и правой голени. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Напомним, что ранее в районе детской площадки в Токсово собака, которую хозяин выгуливал без поводка и намордника, набросилась на девочку. Четвероклассница также была отправлена в больницу, а хозяина собаки теперь ждёт штраф.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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