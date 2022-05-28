На следующий год запланирован пуск паромов между Санкт-Петербургом и Калининградом

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На следующий год запланирован пуск паромов между Санкт-Петербургом и Калининградом
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Сейчас проект парома «Санкт-Петербург – Калининград» дорабатывается авторами. Как сообщил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак, ориентировочная стоимость поездки в одну может составить примерно пятнадцать тысяч рублей. При этом он не исключил снижения этой цифры почти в два раза.  

Как считает Ермак, основной функцией запускаемого парома станет перевозка грузов, так как авиаперелёт пассажиров из города в город существенно сокращает время пути – полтора часа против сорокачасового рейса парома.

В то же время, как сообщили «Невские новости», калининградский министр рассказал о том, что рентабельность поездок может увеличиться за счёт дополнительных бонусов для людей, решивших всё-таки отправиться в морской рейс: казино, зона Дьюти Фри и прочее. Однако, заметил респондент, данные вопросы нуждаются в детальной проработке.

С вышеперечисленными развлекательными допуслугами как раз может быть связано и пресловутое снижение цены на билеты, добавил Ермак.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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