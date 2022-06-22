Петербургские парламентарии-единороссы предложили вернуть в школы уроки НВП под руководством участников боевых действий

Фракция «Единой России» Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложила вновь ввести в учебных заведениях уроки по начальной военной подготовке. Соответствующий проект обращения депутатов к премьеру Мишустину был опубликован на официальном сайте петербургского парламента.

В рамках патриотического воспитания единороссы предложили расширить уроки физкультуры военно-прикладными видами спорта, вернуться к системе военных сборов и регулярному проведению военно-спортивных игр по типу «Зарницы» или «Орлёнка». При этом, как подчеркнул лидер фракции «Единая Россия» Павел Крупник, выдвинутую инициативу не следует связывать с украинскими событиями. Милитаризации детей, с его слов, не предполагается.

Проведение подобных уроков авторы документа предлагают возложить на бывших участников спецоперации. Упор делается на их опыт, а также на профессиональную занятость офицеров, вышедших в запас.

После рассмотрения проекта в региональном парламенте, его отправят адресату от имени всего Законодательного собрания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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