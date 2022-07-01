Петербуржцы недовольны намерением Беглова избраться на второй срок

Image 16+
Петербуржцы недовольны намерением Беглова избраться на второй срок
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

Петербуржцы раскритиковали идею разрешить губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову баллотироваться на второй срок. Жители города посетовали, что теперь им придется всю жизнь терпеть градоначальника, который не исполняет свои обещания.

Несколько дней назад стало известно, что губернатору Петербурга окончательно разрешили избираться вечно. Из устава Петербурга будет убрано положение, согласно которому один и тот же человек не может избираться более двух сроков подряд. Во втором чтении оппозиционные депутаты предлагали вернуть это ограничение, однако большинство не поддержало.

Администрация сообщества «Дежурный по Питеру» опубликовала данную новость, что вызвало шквал критики со стороны жителей Санкт-Петербурга, которые указали, что устали терпеть Беглова.

 

Некоторые комментаторы подчеркнули, что Петербург не видел настолько плохого управленца со времен бывшего губернатора Георгия Полтавченко, занимавшего пост с 2011 по 2018 годы. 

 

Женщина по имени Людмила добавила, что петербуржцы никогда еще не жили в таком бардаке, а также напомнила про проваленную мусорную реформу и снег, который не убирался зимой.

 

Еще один комментатор предположил, что новости о повышении заработных плат депутатам и чиновникам появились несколько недель назад не с проста.

 

Напомним, в последнее время уровень доверия среди жителей Санкт-Петербурга к губернатору Беглову упал до рекордных значений. Так, совсем недавно СМИ писали, что рейтинг Беглова на «бирже губернаторов» продолжает стремительно падать.

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Петербуржцы недовольны намерением Беглова избраться на второй срок

Вчера, 17:07

Реальное значение роста петербургских тарифов на коммунальные услуги составит пять процентов

30-06-2022, 19:38

Гендиректор «Мегалайна» указал на необоснованный отказ Смольного по развитию «Горской»

29-06-2022, 16:09

Петербургский завод «Ниссан» возобновит работу не раньше осени

28-06-2022, 22:38

«Фонтанка» статьей Вышенкова тщетно попыталась уколоть Пригожина — Милонов

28-06-2022, 21:26

Для того, чтобы обратиться к врачам за помощью, раненый мужчина четыре часа добирался из Луги в Петербург

27-06-2022, 19:43

До подорожания услуг ЖКХ осталось несколько дней. Петербургская «коммуналка» вырастет на три с половиной процента

26-06-2022, 22:58

Выпускников «карантинных» лет не пустили на «Алые паруса»

26-06-2022, 15:40

Старейший комбинат школьного питания в Петербурге обанкротился из-за «друзей Беглова»?

24-06-2022, 21:24

Пенсионерка из Петербурга заявила о том, что сиделка обокрала её на три миллиона рублей

24-06-2022, 19:48

Петербургские парламентарии-единороссы предложили вернуть в школы уроки НВП под руководством участников боевых действий

22-06-2022, 19:18

Петербургского девятиклассника госпитализировали с пулей в ноге

22-06-2022, 13:08

Смольный помог супругам Моторенко освоить сто миллионов бюджетных средств

22-06-2022, 12:11

Подпольный бутлегер из Ленинградской области отправится под суд за гибель трёх человек

21-06-2022, 00:33

В Петербурге пассажир выстрелил в водителя такси во время спора по поводу оплаты поездки

19-06-2022, 19:08

500 миллиардов: итоги ПМЭФ для Санкт-Петербурга

18-06-2022, 18:48

«Приплыли»: Пригожин раскритиковал решение Беглова расторгнуть заключенное на ПМЭФ-2021 соглашение

18-06-2022, 13:50

В Петербурге порезанный мужчина сбежал от своих гостей через окно квартиры, расположенной на пятом этаже

17-06-2022, 18:58

«Мегалайн» будет бороться за свой проект по «Горской» вопреки беспрецедентному шагу Смольного

16-06-2022, 13:13

Петербургские правоохранители задержали местного жителя, оскорбившего в автобусе девушку из-за цвета её кожи

15-06-2022, 20:38

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Петербуржцы недовольны намерением Беглова избраться на второй срок
  • Вчера, 17:07

Петербуржцы недовольны намерением Беглова избраться на второй срок

Петербуржцы раскритиковали идею разрешить губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову баллотироваться на второй срок. Жители города посетовали,

Гендиректор «Мегалайна» указал на необоснованный отказ Смольного по развитию «Горской»
  • 29-06-2022, 16:09

Гендиректор «Мегалайна» указал на необоснованный отказ Смольного по развитию «Горской»

Генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник подвел итоги Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). Одним из

ISW: Действия армии РФ в районе Харькова говорят о наличии амбиций у России и за пределами Донбасса
  • 30-06-2022, 11:03

ISW: Действия армии РФ в районе Харькова говорят о наличии амбиций у России и за пределами Донбасса

Американский институт изучения военных конфликтов ISW в новой сводке, посвященной ходу «военной спецоперации» РФ на территории Украины, указал, что

Эксперт: Численность российских войск на Украине в 20 раз меньше, чем положено по Уставу
  • 29-06-2022, 12:53

Эксперт: Численность российских войск на Украине в 20 раз меньше, чем положено по Уставу

Военный эксперт Михаил Онуфриенко высказал мнение о том, что количеством бойцов ВСУ пытаются победить на Донбассе. Он упомянул заявление главы

Опубликован список трудностей, с которыми может столкнуться будущий доброволец в Донбассе
  • 30-06-2022, 16:03

Опубликован список трудностей, с которыми может столкнуться будущий доброволец в Донбассе

Многие россияне с началом российской спецоперации на Украине выразили желание помочь своим согражданам в борьбе с националистами, а также поддержать

Реальное значение роста петербургских тарифов на коммунальные услуги составит пять процентов
  • 30-06-2022, 19:38

Реальное значение роста петербургских тарифов на коммунальные услуги составит пять процентов

Озвученное ранее значение показателя среднего роста петербургских тарифов на «коммуналку» оказалось не точной. Вместо трёх с половиной процентов, его

Новости партнеров
Новости партнеров
Джонсон: Украинские военные способны вернуться к ситуации по состоянию на 24 февраля
  • 30-06-2022, 16:53

Джонсон: Украинские военные способны вернуться к ситуации по состоянию на 24 февраля

Британский премьер Борис Джонсон считает, что Вооруженные силы Украины с помощью поставляемое западного вооружения способны вернуться к ситуации,

Леонков заявил, что у армии ВС из Украины есть всё для нанесения высокоточных ударов по ВС из РФ
  • 30-06-2022, 23:33

Леонков заявил, что у армии ВС из Украины есть всё для нанесения высокоточных ударов по ВС из РФ

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал изданию «Shraibikus News» о реактивных системах залпового огня HIMARS, которые были переданы ВСУ военным

В американских СМИ прозвучало требование остановить Литву, провоцирующую Запад на войну с Россией
  • Вчера, 23:18

В американских СМИ прозвучало требование остановить Литву, провоцирующую Запад на войну с Россией

По мнению издания The American Conservative, риторика Литвы, ведущей себя так, как будто она решила объявить войну Российской Федерации, не