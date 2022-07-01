Петербуржцы недовольны намерением Беглова избраться на второй срок

Петербуржцы раскритиковали идею разрешить губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову баллотироваться на второй срок. Жители города посетовали, что теперь им придется всю жизнь терпеть градоначальника, который не исполняет свои обещания.

Несколько дней назад стало известно, что губернатору Петербурга окончательно разрешили избираться вечно. Из устава Петербурга будет убрано положение, согласно которому один и тот же человек не может избираться более двух сроков подряд. Во втором чтении оппозиционные депутаты предлагали вернуть это ограничение, однако большинство не поддержало.

Администрация сообщества «Дежурный по Питеру» опубликовала данную новость, что вызвало шквал критики со стороны жителей Санкт-Петербурга, которые указали, что устали терпеть Беглова.

Некоторые комментаторы подчеркнули, что Петербург не видел настолько плохого управленца со времен бывшего губернатора Георгия Полтавченко, занимавшего пост с 2011 по 2018 годы.

Женщина по имени Людмила добавила, что петербуржцы никогда еще не жили в таком бардаке, а также напомнила про проваленную мусорную реформу и снег, который не убирался зимой.

Еще один комментатор предположил, что новости о повышении заработных плат депутатам и чиновникам появились несколько недель назад не с проста.

Напомним, в последнее время уровень доверия среди жителей Санкт-Петербурга к губернатору Беглову упал до рекордных значений. Так, совсем недавно СМИ писали , что рейтинг Беглова на «бирже губернаторов» продолжает стремительно падать.

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