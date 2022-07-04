В начале июля в Санкт-Петербурге начнётся испытание системы распознавания лиц

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В начале июля в Санкт-Петербурге начнётся испытание системы распознавания лиц
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Жители Северной столицы станут участниками испытаний интеллектуальной системы распознавания лиц. Нововведение начнёт работать в тестовом режиме уже на следующей неделе - «умное» оборудование планируют разместить в патрульных автомобилях ГИБДД. По задумке авторов проекта, система должна будет вести самостоятельный сбор и анализ данных обо всём происходящем на городских дорогах.

Комплексные фотовидеофиксацию и видеонаблюдение начнут испытывать не только в Санкт-Петербурге. Аналогичное тестирование системы начнётся в Москве, а также в Подмосковье. Установленное на машинах оборудование станет помощником инспекторов дорожно-постовой службы, выявляя нарушения правил дорожного движения во время патрулирования. Помимо этого, у сотрудников полиции появится возможность определять скоростной режим движущегося автотранспорта, распознавать его номера и определять транспортные средства, находящиеся в розыске.

Сами фиксирующие устройства будут размещены в светосигнальных балках служебных авто – сообщают «Невские новости».   

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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