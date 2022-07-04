В начале июля в Санкт-Петербурге начнётся испытание системы распознавания лиц

Петербуржцы раскритиковали идею разрешить губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову баллотироваться на второй срок. Жители города посетовали,
Журналисты РИА «Новый День» обратились к известному петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину с просьбой оценить ситуацию с отменой в Пушкине
По мнению издания The American Conservative, риторика Литвы, ведущей себя так, как будто она решила объявить войну Российской Федерации, не
Минувшей ночью под Петербургом произошло странное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Сейчас
Жители Северной столицы станут участниками испытаний интеллектуальной системы распознавания лиц. Нововведение начнёт работать в тестовом режиме уже
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