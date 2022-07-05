Петербургский Роспотребнадзор объяснился по поводу запретов на проведение митингов

Со слов главного санитарного врача Северной столицы Натальи Башкетовой, местный Роспотребнадзор не видит оснований для отмены коронавирусного запрета на проведение одиночных пикетов и митингов, действующего в данный момент на территории Петербурга.

По мнению Башкетовой, несмотря на стабилизацию ковид-обстановки по стране в целом, Санкт-Петербург продолжает занимать лидирующие позиции по заболеваемости коронавирусом, и риск его распространения остаётся на высоком уровне. Эти заявления глава регионального Роспотребнадзора сделала сегодня в ЗакСе, отвечая на вопросы главы фракции яблочников Александра Шишлова.

Когда же последний предложил направить руководству города предписание о снятии запретов на проведение пикетов и митингов, Шишлова, в свою очередь, заявила о необходимости проведения профилактических мероприятий, направленных против чумы и холеры. При этом она сослалась на то, что основным фактором принятия решений для её ведомства является охрана здоровья жителе и гостей города на Неве.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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