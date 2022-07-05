Петербургский Роспотребнадзор объяснился по поводу запретов на проведение митингов

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Петербургский Роспотребнадзор объяснился по поводу запретов на проведение митингов
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Со слов главного санитарного врача Северной столицы Натальи Башкетовой, местный Роспотребнадзор не видит оснований для отмены коронавирусного запрета на проведение одиночных пикетов и митингов, действующего в данный момент на территории Петербурга.

По мнению Башкетовой, несмотря на стабилизацию ковид-обстановки по стране в целом, Санкт-Петербург продолжает занимать лидирующие позиции по заболеваемости коронавирусом, и риск его распространения остаётся на высоком уровне. Эти заявления глава регионального Роспотребнадзора сделала сегодня в ЗакСе, отвечая на вопросы главы фракции яблочников Александра Шишлова.

Когда же последний предложил направить руководству города предписание о снятии запретов на проведение пикетов и митингов, Шишлова, в свою очередь, заявила о необходимости проведения профилактических мероприятий, направленных против чумы и холеры. При этом она сослалась на то, что основным фактором принятия решений для её ведомства является охрана здоровья жителе и гостей города на Неве.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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