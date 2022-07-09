Начался Курбан-байрам: на молитву возле Соборной мечети Санкт-Петербурга собрались более ста тысяч верующих

Мусульмане начали отмечать Курбан-байрам - главный праздник исламского календаря. В Северной столице около ста двадцати тысяч человек традиционно собрались сегодня утром на праздничную молитву к Соборной мечети, расположенной возле станции «Горьковская» Санкт-Петербургского метрополитена – сообщили представители регионального Духовного управления мусульман.

Богослужение началось в пятнадцать минут пятого и закончилось в шесть часов утра, собравшихся людей охраняли сотрудники правоохранительных органов. Всего же по городу, согласно данным управления, в утренней молитве приняли участие порядка двухсот тысяч верующих. Помимо соборной мечети, они собирались у Мемориальной мечети имени Жафяр-Хазрат Пончаева, а также возле молельных домов на «Сенной», на улице Беринга и в Красном Селе.

Напомним, праздник жертвоприношения Курбан-байрам отмечается верующими после семидесяти дней со дня окончания празднования Ураза-байрама в память жертвоприношения пророком Ибрахимом (Авраамом).

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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