Группа «Ленинград» и ее лидер Сергей Шнуров выпустили новую композицию. В тексте музыкант высмеял нынешнего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Беглов будто инициировал запрет на выступление рок-коллектива на Суперкубке России по футболу. «Ленинград», как известно, на концерте был заменен группой «Би-2», которую фанаты приняли весьма негативно. В тексте новой композиции Шнуров высмеял губернатора, назвав Беглова «жалким временщиком». Шнуров жестко прошелся по всем проблемам города. Также поэт намекнул на то, Дмитриевич недолго останется на своей должности.

Стоит сказать, что буквально за несколько часов клип набрал на YouTube-канале музыкальной группы не менее 200 тысяч просмотров. В суботту, 9 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге состоялся матч между «Зенитом» и «Спартаком» за Суперкубок России. Группу «Би-2», которая выступала на разогреве и высказалась против СВО ВС РФ на Украине, болельщики освистали.

При этом, изначально после игры должен был петь культовый рокер Сергей Шнуров, но губернатор Петербурга Александр Беглов в последний момент изменил программу шоу, заменив легендарного Шнура.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей