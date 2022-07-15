Четверо петербургских школьников стали медалистами Международной математической олимпиады

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Четверо петербургских школьников стали медалистами Международной математической олимпиады
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Согласно сообщению пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, школьники из России завоевали шесть медалей Международной математической олимпиады, причём четверо из победителей – жители Северной столицы.

Сама олимпиада проводилась в смешанном формате в столице Норвегии. Участники соревновались в личном первенстве и выполняли задания в дистанционном формате. На счету россиян – по три золотые и серебряные медали.

Все петербуржцы, которые были награждены по результатам олимпиады, являются учащимися физико-математического лицея номер двести тридцать девять. Два «золота» на счету юношей-выпускников лицея, а «серебро» получили выпускница и ученик десятого класса. Победители, проживающие в Петербурге, были поздравлены губернатором города Александром Бегловым.

Кроме петербургских школьников по одной олимпийской медали получили девушка из Казани и столичный десятиклассник.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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