В Санкт-Петербурге подвели итоги аукциона на поставку городу 55 автобусов

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В Санкт-Петербурге подвели итоги аукциона на поставку городу 55 автобусов
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

«Пассажиравторансом» Северной столицы подведены итоги торгов на поставку пятидесяти пяти автобусов среднего класса. В аукционе предсказуемо победила компания «Питербасцентр», подавшая единственную заявку - итоговый протокол торгов был опубликован накануне. Согласно данным источника, стоимость контракта составит семьсот шестьдесят девять миллионов рублей.

Напомним, данная поставка автотранспорта для городских нужд будет не первой для «Питербасцентра», а сама компания является официальным дилером завода ЛиАЗ.

Ранее стало известно о том, что по двум другим контрактам в Петербург будут поставлены ещё пятьдесят дизельных автобусов большого класса, исполнением контрактных обязательств займётся «Автотехком». По некоторым сведениям, фирма планирует поставлять автобусы производства МАЗ.

Нужно отметить, что в последнее время оба производителя транспортных средств фигурировали в новостной ленте в связи с возгораниями выпущенных ими машин, всего на территории Петербурга зафиксированы четыре таких инцидента. Во всех происшествиях участвовали газомоторные ТС, приобретённые двумя частными городскими перевозчиками.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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