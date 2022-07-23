В состав петербургского правительства введены руководители двух комитетов

Согласно распоряжению петербургского губернатора Александра Беглова, с двадцать пятого числа текущего месяца состав городского правительства будет расширен. В него войдут два руководителя комитетов – председатели комитетов внешних связей Евгений Григорьев и территориального развития Наталья Чечина.

Озвучивая комментарий к своему решению, петербургский губернатор отметил, что при нынешней ситуации необходимо уделять особое внимание развитию связей гуманитарной и экономической направленности с российскими регионами, а также с дружественными странами. Этим фактором Беглов объяснил включение в состав руководства Северной столицы Евгения Григорьева.

Другой новый член правительства - Наталья Чечина, ранее возглавлявшая городской избирательный комитет - в настоящее время занимается вопросами госуправления на территориях петербургских районов. Помимо этого, в её ведение также входят вопросы развития МСУ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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