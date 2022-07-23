В состав петербургского правительства введены руководители двух комитетов

Зарубежная пресса уже несколько дней подряд пишет о возможном контрнаступлении Вооруженных сил Украины. В частности, сегодня об этом сообщило
Украинские войска продолжают обстрелы территорию России. На днях ВСУ обстреляли Курскую область. Там остались огромные воронки от взрывов и осколки
Любые танки НАТО сожжет китайская противотанковая управляемая ракета третьего поколения (ПТУР) Hongjian-12, которая получила название «Красна
Продюсер Сергей Лавров рассказал о роковой ошибке сбежавшей из родины Анны Нетребко. Он уверен, что оперная дива может сильно пожалеть о своем
Минобороны РФ опубликовало видео применения тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек», которая стала камнем преткновения для украинских солдат. По
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов очевидно готов погубить одну из лучших физико-математических школ на фоне заявлений президента России о
Сергей Лавров сделал заявление о ядерной войне. По мнению министра иностранных дел России, в ней не может быть победителя. В интервью РИА Новости
Санкт-Петербург примет участие в конференции ассоциации «Сеть креативных городов ЮНЕСКО», которая пройдет в Бразилии, сообщили в пресс-службе
В Польше не сомневаются в победе Вооруженных сил Украины в противостоянии с ВС из РФ и уже описывают сценарии, при каких она может стать реальностью.
New York Times пишет о том, что военная поддержка Украины ослабевает. В частности, происходит это на фоне сомнений стран ЕС и США в победе Киева и
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