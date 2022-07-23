УФССП по Ленобласти: за первую половину текущего года с нерадивых родителей, проживающих на территории региона, взыскано более 278 миллионов рублей

За прошедшее полугодие 2022 года судебными приставами Ленинградской области было взыскано более двухсот семидесяти восьми миллионов рублей просроченных алиментных платежей, что в полтора раза больше показателей аналогичного прошлогоднего периода. При этом в отношении злостных неплательщиков возбуждены двести шестьдесят четыре уголовных дела, по которым уже прошли разбирательства – сообщили представители ведомства.

Согласно данным регионального УФССП, всего за шесть месяцев были рассмотрены более четырнадцати с половиной тысяч исполнительных производств. В отношении пятисот двух человек возбудили административные дела, триста пятьдесят четыре из которых закончились привлечением должников к обязательным работам. Те же из родителей, которые и после привлечения к административной ответственности продолжили уклоняться от своих обязанностей, стали фигурантами уголовных дел.

Всего обвинительные заключения суды вынесли в отношении ста девяти жителей области. Сто пять из них были направлены на исполнительные работы, а четверо получили реальные сроки заключения – сообщают «Невские новости».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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