УФССП по Ленобласти: за первую половину текущего года с нерадивых родителей, проживающих на территории региона, взыскано более 278 миллионов рублей

Image 16+
УФССП по Ленобласти: за первую половину текущего года с нерадивых родителей, проживающих на территории региона, взыскано более 278 миллионов рублей
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

За прошедшее полугодие 2022 года судебными приставами Ленинградской области было взыскано более двухсот семидесяти восьми миллионов рублей просроченных алиментных платежей, что в полтора раза больше показателей аналогичного прошлогоднего периода. При этом в отношении злостных неплательщиков возбуждены двести шестьдесят четыре уголовных дела, по которым уже прошли разбирательства – сообщили представители ведомства.

Согласно данным регионального УФССП, всего за шесть месяцев были рассмотрены более четырнадцати с половиной тысяч исполнительных производств. В отношении пятисот двух человек возбудили административные дела, триста пятьдесят четыре из которых закончились привлечением должников к обязательным работам. Те же из родителей, которые и после привлечения к административной ответственности продолжили уклоняться от своих обязанностей, стали фигурантами уголовных дел.

Всего обвинительные заключения суды вынесли в отношении ста девяти жителей области. Сто пять из них были направлены на исполнительные работы, а четверо получили реальные сроки заключения – сообщают «Невские новости».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
УФССП по Ленобласти: за первую половину текущего года с нерадивых родителей, проживающих на территории региона, взыскано более 278 миллионов рублей

Сегодня, 20:23

Атака цианобактерий сделала Финский залив опасным для людей и животных

Сегодня, 19:45

В состав петербургского правительства введены руководители двух комитетов

Сегодня, 05:58

Отмена инвестиционного проекта "Мегалайна" в Горской показала отсутствие стратегии Смольного 

Вчера, 18:34

В Ленинградской области найдено тело местной предпринимательницы

21-07-2022, 23:18

В Санкт-Петербурге подвели итоги аукциона на поставку городу 55 автобусов

21-07-2022, 17:48

В Смольном не рассказали, что будет с владельцами ипотечных «хрущевок» при реновации «по-бегловски»

21-07-2022, 11:19

Путин призывает развивать роботизацию. Беглов губит одну из лучших физико-математических школ

20-07-2022, 20:29

Гулять – не работать. Петербургские чиновники готовы посещать встречи ЮНЕСКО, но не намерены реставрировать здания

20-07-2022, 10:03

В Петербургские суды поступили первые уголовные дела, связанные с распространением фейков о ВС РФ

20-07-2022, 05:08

Инвестор Смольного из Волгограда оказался связан с беглым экс-депутатом Михеевым

19-07-2022, 13:57

Два процента: петербургские медики провели независимое исследование эффективности «ЭпиВакКороны»

18-07-2022, 15:08

Петербургские полицейские разыскали водителя, бросившего перевёрнутый «Мерседес» в Зеленогорске: мужчина ранее трудился в Смольном

18-07-2022, 08:13

Депутат ЗакСа Вишневский предложил петербуржцам способы избежать бегловской «реновации»

16-07-2022, 14:03

Слухи о возведении на месте промзоны «Горская» элитного «Клуба 19» подтвердились

16-07-2022, 00:21

Четверо петербургских школьников стали медалистами Международной математической олимпиады

15-07-2022, 23:48

Обещанные Смольным информационные табло для пассажиров новых автобусов так и не появились

15-07-2022, 14:26

Пригожин указал на негативное отношение администрации Петербурга к патриотам

14-07-2022, 21:04

Боголюбовой вручат награду, несмотря на срыв патриотической выставки о Мариуполе

14-07-2022, 16:11

Озвучена сумма, которую придётся платить Санкт-Петербургу за содержание водоёмов, переданных «Волго-Балту»

13-07-2022, 21:43

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
The New York Times рассказала о контрнаступлении ВСУ на юге страны
  • Вчера, 12:43

The New York Times рассказала о контрнаступлении ВСУ на юге страны

Зарубежная пресса уже несколько дней подряд пишет о возможном контрнаступлении Вооруженных сил Украины. В частности, сегодня об этом сообщило

СП: Танки НАТО сожжет смертоносная ракета Hongjian-12 «Красная стрела» из Китая
  • 21-07-2022, 10:13

СП: Танки НАТО сожжет смертоносная ракета Hongjian-12 «Красная стрела» из Китая

Любые танки НАТО сожжет китайская противотанковая управляемая ракета третьего поколения (ПТУР) Hongjian-12, которая получила название «Красна

  • Вчера, 10:07

Минобороны показало видео работы ТОС «Солнцепек», за которыми охотятся ВСУ

Минобороны РФ опубликовало видео применения тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек», которая стала камнем преткновения для украинских солдат. По

Польские эксперты назвали сценарии наступления ВСУ
  • 21-07-2022, 09:38

Польские эксперты назвали сценарии наступления ВСУ

В Польше не сомневаются в победе Вооруженных сил Украины в противостоянии с ВС из РФ и уже описывают сценарии, при каких она может стать реальностью.

По турецкой военной базе в Бамарни нанесен мощный удар иранскими беспилотниками
  • Сегодня, 09:53

По турецкой военной базе в Бамарни нанесен мощный удар иранскими беспилотниками

Минувшей ночью турецкая военная база в Бамарни подверглась мощной атаке беспилотников. Издание Авиа.Про, сообщая о ней, называет ее беспрецедентной.

NYT: США сомневаются в способности ВС Украины победить Россию
  • Вчера, 13:06

NYT: США сомневаются в способности ВС Украины победить Россию

New York Times пишет о том, что военная поддержка Украины ослабевает. В частности, происходит это на фоне сомнений стран ЕС и США в победе Киева и

Новости партнеров
Новости партнеров
В Смольном не рассказали, что будет с владельцами ипотечных «хрущевок» при реновации «по-бегловски»
  • 21-07-2022, 11:19

В Смольном не рассказали, что будет с владельцами ипотечных «хрущевок» при реновации «по-бегловски»

В ходе эфира Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга, посвященного резонансному проекту «Комплексное развитие территорий» (КРТ),

Министр обороны Резников заявил, что Киев согласовал новые поставки вооружения
  • 21-07-2022, 08:26

Министр обороны Резников заявил, что Киев согласовал новые поставки вооружения

Министр обороны Алексей Резников заявил о том, что Киев согласовал поставки новой партии вооружения на Украину. По словам политика, их партнеры

На Украине показали, как наносят удары полученными из Британии M270 MLRS
  • Сегодня, 08:52

На Украине показали, как наносят удары полученными из Британии M270 MLRS

Киев получил из Британии сразу три мобильные пусковые установки систем M270 MLRS, что равноценно передаче шести систем Hamers. Украинсике военные уже

В Санкт-Петербурге подвели итоги аукциона на поставку городу 55 автобусов
  • 21-07-2022, 17:48

В Санкт-Петербурге подвели итоги аукциона на поставку городу 55 автобусов

«Пассажиравторансом» Северной столицы подведены итоги торгов на поставку пятидесяти пяти автобусов среднего класса. В аукционе предсказуемо победила